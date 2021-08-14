مصرع 227 شخصا في هايتي إثر زلزال بقوة 7.2 درجة

تسبب زلزال ضرب هايتى، اليوم، في مصرع ما لا يقل عن 227 شخصا وأصيب المئات أو فقدوا، حيث بلغت قوة الزلزال 7.2 درجة.

ووجه رئيس الوزراء الهايتي أرييل هنري بتعجيل وصول المساعدات إلى المناطق التي دمرت فيها بلدات وباتت المستشفيات مكتظة بالمرضى الوافدين وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

أعلن هنري حالة الطوارئ لمدة شهر بالبلاد بأكملها، وقال إنه لن يطلب المساعدة الدولية حتى يتم معرفة حجم الأضرار، منوها بأن بعض البلدات دمرت بالكامل تقريبا، وأن الحكومة لديها أشخاص في بلدة ليس كايس الساحلية للمساعدة في تخطيط الاستجابة وتنسيقها.

وأكد هنري قائلا «أهم شيء هو انتشال أكبر عدد ممكن من الناجين تحت الأنقاض لقد علمنا أن المستشفيات المحلية، ولا سيما مستشفى ليس كايس، مكتظة بالجرحى».

وتابع أن الصليب الأحمر الدولي والمستشفيات في المناطق غير المتضررة تساعد في رعاية الجرحى، وناشد الهايتيين الوحدة.

فيما أوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان على بعد 125 كيلومترا غرب العاصمة بورت أو برنس، ووردت أنباء عن أضرار واسعة النطاق.

وأعلنت وكالة الحماية المدنية في هايتي إن عدد القتلى بلغ 227، وإنه سيتم إرسال فرق بحث إلى المنطقة.

وتابعت الوكالة بعد ظهر السبت على تويتر، أن عمال الإنقاذ والمارة تمكنوا من انتشال العديد من الأشخاص من تحت الأنقاض. كما ذكرت أن الجرحى ما زالوا ينقلون إلى المستشفيات.

وتوقع مركز الإنذار من تسونامي في الولايات المتحدة الأمريكية ، أنه من الممكن حدوث موجات من 1 إلى 3 أمتار فوق مستوى المد، على طول الساحل في هايتي.

فى السياق حذر مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ، من احتمال حدوث تسونامي على بعد 186 ميلاً من مركز الزلزال الذي ضرب جزيرة هايتي وسواحل ألاسكا الأمريكية اليوم .