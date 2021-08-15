هدى سلطان ومحمد فوزي.. سر خصام «نجمي العائلة» 4 سنوات

دخلت إلى الفن من بوابة الغناء، وتمّنت أن تصبح مطرب مشهورة، لكن أسرتها وعلى رأسهم الفنان محمد فوزي، رفضت دخولها عالم الفن أو العمل به، خوفا من تكرار تجربة فوزي، الذي دخل إلى عالم الغناء على غير رغبة والده، حسب ما ذكرت الراحلة هدى سلطان، التي يحل اليوم الذكرى الـ96 لميلادها في حوار قديم مع الإعلامي يوسف معاطي، لبرنامج «الست دي أمي»، حيث غادر فوزي طنطا «مسقط رأسه» قبل أن يتم عامه الـ15 حبا في الغناء، وبعد وصوله إلى القاهرة درس في معهد الموسيقى، وأصبح واحدا من أهم مطربي جيله.

4 سنوات «خصام»

قاطع فوزي شقيقته هدى لنحو 4 سنوات كاملة من العام 1947 حتى 1951، اعتراضا على دخولها عالم الفن سواء للغناء أو التمثيل، قبل أن يجتمع شمل الشقيقين مرة أخرى في العام 1951 بعد زواجها بالراحل فريد شوقي، حسب ما ذكرت ابنتها المنتجة ناهد فريد شوقي، في حوار أجرته قبل سنوات لبرنامج «ممكن» مع الإعلامية منى الشاذلي: «بعد ما اتصالحوا الدنيا بقت أحسن، وأنتج لهم فيلم فتوات الحسينية، ورغم إنهم مغنوش مع بعض، لكن لحن لها أكتر من أغنية».

رغم عشقها للغناء، اتجهت الراحلة إلى العمل في السينما بأولى أفلامها «ست الحسن»، وبعد زواجها بفريد شوقي، كونا واحدا من أشهر ثنائيات السينما المصرية، حيث أنتجا وقدّما العديد من الأفلام سويا، وبعد انفصال هدى سلطان وفريد شوقي، استمرت الراحلة في عملها الفني، وقدّمت العديد من الأدوار المميزة، ومع تقدّمها في السن ابتعدت عن السينما، واتجهت أكثر للأدوار التلفزيونية، و قالت في حوار قديم لصحيفة الأهرام في العام 1997: «أنا بدأت من السينما، لكن دلوقتي أدوار الأم فيها سطحية جدا وهامشية، لو لقيت دور كويس أكيد مش هتردد، المهم عندي يكون العمل له قيمة، ودوري يكون إضافة».

كل فترة ولها جمالها

لم تنشغل هدى سلطان بتقدمها في العمر، وبالتالي حصرها في مساحة معينة من الأدوار، رأت أنّ كل فترة ولها جمالها، سواء كانت الشباب أو الأمومة، وما يهم هو العمق في الكتابة، فالنص لديها كان «ملك العمل» وبعده الممثل الذي يجسد كلمة المؤلف على الشاشة.

هدى سلطان تمنّت العودة للغناء

«كلمات جيدة وفرقة موسيقية وبروفات».. كانت شروط هدى سلطان التي وصفتها بـ«الصعبة» للعودة إلى الغناء، حيث قالت: «أتمنى حقا العودة للغناء، لكن ليس ما نسمعه اليوم، أريد كلمة مناسبة وفرقة وبروفات، لكن هذا أمر صعب في الوقت الحالي».