مصطفى محرم: لن أظهر محمد فوزي بصورة ملائكية كما يحدث في مسلسلات السير

يواصل الكاتب مصطفى محرم، كتابة قصة وسيناريو مسلسل الفنان محمد فوزي، تمهيدًا للتحضير له فور الانتهاء من كتابته كاملًا.

وقال مصطفى محرم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه انتهى من كتابة 22 حلقة، ويتبقى له 8 حلقات فقط، ومن المُقرر البدء في الترشيحات واختيار الممثلين خلال الفترة القليلة المقبلة، لافتًا إلى أنه لم يتحدد بعد موعد بدء التصوير.

وأوضح أن المسلسل يدور حول محمد فوزي وإبداعه الموسيقى، وحجم تأثير ذلك على الصناعة، فضلًا عن أبرز مراحل حياته سواء القوة أو الضعف والنجاح والفشل، قائلًا: "أعمال السير الذاتية دائمًا يظهر أصحابها في صورة ملائكية، وهذا لن أتبعه في مسلسل محمد فوزي".

28 عامًا هي عمر مسيرة محمد فوزي الفنية، و36 فيلمًا هي عدد أفلامه على الشاشة الكبيرة، فضلًا عن كثير من الألحان لنفسه ولكبار مطربي زمنه، حقق بها نجاحات كبيرة ونال بها شهرة واسعة ووضعته في الصف الأولى لنجوم الطرب العربي، هو محمد فوزي الذي غيّبه الموت في مثل هذا اليوم قبل 53 عامًا.

نجاحات فوزي الفنية لم تقتصر على الغناء فقط مطربًا وملحنًا، إذ نجح كممثل واحتل مكانته بين نجوم الصف الأول، فضلًا عن تأليفه 3 أفلام للسينما كان هو بطلها.