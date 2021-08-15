استقرار أسعار الحديد.. وارتفاع طفيف في الأسمنت

سجّل سعر حديد التسليح، استقرارًا للشهر الثالث على التوالي «بدون زيادة »، مدعومًا بتراجع الخامات العالمية، فيما شهد سعر الأسمنت، اليوم الأحد 15 أغسطس 2021، ارتفاعًا طفيفًا بالأسواق.

وترصد «الوطن»، سعر طن حديد التسليح، اليوم الأحد 15 أغسطس 2021، على النحو التالي:

- سجل حديد «عز» للتسليح سعر 14600 جنيه، ويعد الأعلى سعرًا بالمقارنة بباقي الشركات.

- شركة العتال بـ14450 جنيهًا.

- شركة بشاي بـ14500 جنيه.

- شركة عطية بسعر 14300 جنيه.

- شركة المصريين بسعر 14500 جنيه.

- شركة سرحان بسعر 14300 جنيه.

- شركة العشري بسعر 14300 جنيه.

- شركة المراكبي بـ14300 جنيه.

- شركة مصر استيل بسعر 14350 جنيهًا.

أسعار الخامات عالميا

سجلت أسعار الخامات عالميا، تراجعا اليوم الأحد 15 أغسطس، ليباع خام الحديد بـ161 دولارا، وفحم الكوك يباع بـ221.5 دولار، وخردة الصاج بسعر 459 دولارا، والبليت بـ660 دولارًا، وحديد التسليح بسعر 713 دولارًا، ولفائف أسلاك تباع بـ835 دولارًا، والمسطحات بـ940 دولارًا.

أسعار الأسمنت

بينما جاء سعر الأسمنت للطن الواحد، على النحو التالي:

أسعار الأسمنت المسلح

- يباع الطن بـ960 جنيها بالشركة القومية للأسمنت.

ـ أسمنت سيناء يباع بسعر 870 جنيهات.

أسمنت سيناء 425 يباع بسعر 860 جنيهًا للطن.

- المعلم يباع الطن بسعر 870 جنيهًا.

- أسمنت الصخرة يباع الطن بسعر900 جنيه.

- أسمنت المصري يباع الطن بسعر 900 جنيه.

- أسمنت السويس يباع الطن بسعر 890 جنيهًا.

- أسمنت حلوان يباع الطن بسعر 980 جنيهًا.

- أسمنت السويدي يباع الطن بسعر 920 جنيها.

- أسمنت السهم يباع الطن بسعر 880 جنيهًا.

أسمنت العسكري يباع الطن بسعر 860 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط

- أسمنت «إيه وان» يباع الطن بـ730 جنيهًا.

- أسمنت النخيل يباع الطن بسعر 725 جنيهًا.

- أسمنت الواحة يباع الطن بسعر 769 جنيهًا.

- أسمنت السويدي يباع بسعر 758 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض

- يباع أسمنت العادة بسعر 2500 جنيه للطن.

- أسمنت سوبر سيناء يباع الطن بسعر 2480 جنيهًا.

- أسمنت رويال العادة يباع الطن بسعر 2425 جنيهًا.

- أسمنت الواحة الأبيض 2425 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم

- أسيك سي وتر يباع الطن بسعر 910 جنيهات.

- السويس سي وتر يباع الطن بسعر 950 جنيهًا.

- السويدي المقاوم يباع الطن بسعر 959 جنيهًا.