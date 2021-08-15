دفتر أحوال اليوم.. محاكمة محمود عزت في «اقتحام الحدود والتخابر مع حماس»

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب المُنعقدة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، في «التخابر مع حماس»، والقضية التي عرفت إعلاميًا باسم «اقتحام الحدود الشرقية» وسبق الحكم ضده غيابي بالإعدام شنقًا.

محاكمة محمود عزت

ووجهت عدة اتهامات إلى محمود عزت وآخرين، سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، بجانب إفشاء أسرار الأمن القومي.

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قضية اقتحام السجون

تعود أحداث القضية إلى عام 2011 على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون، والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة العامة للمتهمين في تلك القضية تهم منها الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، بالإضافة إلي قيادات التنظيم الدولي الإخواني وحزب الله اللبناني.

وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية على خلفية إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، بجانب ضرب واقتحام السجون المصرية.

أعمال التخريب والإرهاب

ووجهت النيابة العامة للمتهم محمود عزت وآخرين، اتهامات بأن تعاونوا معهم لتنفيذ أعمال تخريب وإرهاب داخل البلاد بجانب نشر الفوضى وأعمال العنف داخل المؤسسات والهيئات وترهيب المواطنين بهدف إسقاط الدولة المصرية، حيث قاموا بفتح قنوات أجنبية لمساعدتهم في مهمنهم.

قضية التخابر مع حماس

وكشف أمر الإحالة إلى أن المتهم محمود عزت، قد تخابر لصالح منظمة إرهابية دولية مقرها خارج البلاد، وتمثل «حماس» حركة المقاومة الإسلامية، جزءًا من تلك المؤسسة.

تهريب الأسلحة

وأوضحت النيابة العامة أن المتهم وآخرين، قد تسللوا طرق غير مشروعة إلى خارج البلاد «قطاع غزة» وتحالفوا مع جماعة إرهابية بالداخل والخارج، لتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات تم إعدادها لذلك، كما قاموا بتهريب أسلحة عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد وتبادلوا المعلومات عبر شبكة دولية.