بعد قليل.. محاكمة تشكيل عصابي تخصص في تهريب المهاجرين

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة تشكيل عصابي خصص نشاطه الإجرامي في تهريب المهاجرين لدولتي إيطاليا واليونان، بعد القبض عليهم في منطقة النزهة، ومن المقرر صدور حكم بشأن المتهمين خلال الساعات القليلة المقبلة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاته.

المتهمين أسسوا جماعة لتهريب المهاجرين

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية تهدف لتهريب المهاجرين تحت إدارة المتهم الأول «عماد علي» إلى دولتي إيطاليا واليونان حال كونهم لم يبلغوا الـ18 عاما، وهي جريمة غير وطنية إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المهاجرين على النحو المبين بالتحقيقات.

تسهيل إجراءات تهريب المهاجرين

وكانت معلومات قد وردت تفيد بقيام المتهمين بتأسيس جماعة إجرامية منظمة؛ لتهريب المهاجرين لدولتي إيطاليا واليونان بطريقة غير مشروعة عبر ميناء القاهرة الجوي.

وأصدرت النيابة العامة قرارا بضبط وإحضار المتهمين، وضُبط المتهم الرابع وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وأقوال الشهود أقر باشتراكه مع المتهمين بارتكاب الواقعة، وبعد تحقيقات استمرت عدة أشهر، قررت النيابة العامة إحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية.