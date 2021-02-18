إحالة عصابة «تهريب المهاجرين» إلى المحاكمة

أمرت النيابة العامة، بإحالة تشكيل عصابي إجرامي مكون من 4 متهمين إلى محكمة الجنايات، ونسبت إليهم التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة الجهات الأمنية والقضائية، تكوين جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين إلى أوروبا.

التحقيقات: المتهمون نظموا وأداروا جماعة منظمة لتهريب المهاجرين

تضمن أمر إحالة المتهمين، الذي أعدته نيابة شرق القاهرة أن المتهمين نظموا وأداروا جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص ونعمل وفق تنظيم معين في يتمثل استقطاب المتهم الأول للمهاجرين المهربين، ويقتصر دور الثاني على توفير تذاكر السفر لهم ويتولى الثالث تأجير جواز سفر للمهاجرين، ويتولى الأخير اصطناع المستندات اللازمة للتهريب وتسليمها للمتهم الأول لتسليمها للمهاجرين من أجل الحصول على منافع مادية تتراوح ما بين خمسين إلى مائة ألف جنيه عن المهاجر.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين، بأن شرعوا في تدبير انتقال المهاجرين إسلام طارق أبو عايد، وفؤاد عطيه قنديل، بطريق غير مشروع إلى دولة إيطاليا وتنفيذا لذلك اصطنعوا وثيقة سفر مزورة منسوب صدرها إلى إيطاليا، إلا أنه أوقف أصر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به ألا وهو ضبط المهاجرين والمتهمان الأول و الثاني حال كون الجريمة من جماعة إجرامية منظمة وكون المتهمين من مؤسسيها وأعضائها.

المتهمون استعملوا محررات مزورة لتهريب المهاجرين

كما أن المتهمين استعملوا المحررات موضوع الاتهام السابق، بأن قدموه إلى المهاجرين السالف ذكرهم للاحتجاج بما ورد بها من بيانات مع علمهم بتزويرها.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، قد تمكنت من كشف تفاصيل الجريمة، وتم تحديد هوية المتهمين، وتمكنت القوات تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، من ضبط المتهمين، وتمت إحالته للنيابة التي أصدرت قرارها السابق.