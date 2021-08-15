أماكن سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بالعلمين الجديدة والساحل

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أماكن تواجد سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تقدم خدماتها للمواطنين بمدينة العلمين الجديدة ونطاق الساحل الشمالي.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تواجد عدد 3 سيارات خدمة متنقلة خلال شهري أغسطس وسبتمبر لتقديم خدماتها للجمهور؛ أحدهم بالتنسيق مع وزارة العدل لتقديم خدمات التوثيق، وسيارتان بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، واحدة لتقديم خدمات إصدار بطاقات الرقم القومي للمواطنين فوريًا، والاخرى تقدم خدمات الإصدارات الخاصة بالأحوال المدنية مثل شهادات الميلاد، والوفاة، وقسيمة الزواج، والطلاق، وغير ذلك من خدمات.

وتقدم سيارة المركز التكنولوجي المتنقل خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالعلمين والساحل الشمالي حتى الخميس الموافق 19 أغسطس الجاري، وتتواجد اليوم الأحد أمام مقر جهاز القرى السياحية (مارينا 4)، وغدًا الأثنين بميدان الماسة بجوار فندق الماسة، وبمقر الوحدة المحلية لسيدى عبدالرحمن في الثلاثاء، على أن تتواجد يومي الأربعاء والخميس امام مقر جهاز القرى السياحية (مارينا 4)، أما سيارتي قطاع الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، فتتواجد أمام فندق الماسة بمدينة العلمين الجديدة طوال أيام هذا الأسبوع.

وترجع أهمية مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة إلى محاولة تقليل تكدس المواطنين في أماكن تقديم تلك الخدمات، وتسهيل حصولهم على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضاء المواطن، وهو ما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وبما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030.

يُشار إلى أنَّ مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة بدء بـ32 مركز تكنولوجى متنقل لوزارة التنمية المحلية تقدم كل خدمات المحليات، و20 مكتب شهر عقاري وتوثيق متنقل تابع لوزارة العدل تقدم كل خدمات مكاتب التوثيق، إضافة إلى 10 مركز نموذجي متنقل تابع لوزارة الداخلية تقدم خدمات الأحوال المدنية، ومخطط تدبير 120 مركز تكنولوجي خلال العام المالي الحالي 2021-2022.