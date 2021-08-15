إزالة 23 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 3 مراكز بالبحيرة

كثفت محافظة البحيرة، بإشراف اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة، وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، ووجه المحافظ باستمرار تلك الحملات، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا، حفاظًا على الرقعة الزراعية وتأكيد على هيبة الدولة وردع المخالفين.

حملات إزالة العديات داخل 3 مراكز بالبحيرة

وأسفرت حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (المحمودية - الدلنجات - دمنهور) عن إزالة 23 حالة تعدي على مساحة 2222 م2 عبارة عن إزالة 18 حالة تعدي على حرم هندسة الرى والصرف بمساحة 1022 م2 بنطاق قرى أريمون وكوم النصر بالمحمودية عباره عن مبانى بالطوب الأبيض وعشش وأسوار وزراعة جسور.

حملات بمركزي الدلنجات ودمنهور

كما تم إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية، بمساحة 700 متر مربع، بقرى طيبة وكوم زمران بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، بإشراف من رئيس الوحدة المحلية، والتنسيق مع وحدة شرطة المرافق، والإدارة الهندسية بمجلس المدينة.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، قرار إزالة لعدد 3 حالات تعدي، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف على مساحة 500 م2 بقرى زاوية غزال والأبعادية ونديبة بمركز دمنهور، ونفذت الحملة إزالة عبارة عن شدات خشبية وأعمدة خرسانية بالمهد وأسوار بالطوب الأبيض.

ومن جانبه وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستمرار هذه الحملات، لردع المخالفين والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.