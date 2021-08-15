سائق «تخميسة طنطا» يواجه 6 اتهامات منها تعريض حياة المواطنين للخطر

وجهت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد وائل حمودة، 6 تهم لسائق سيارة أجرة، والمعروف إعلاميًا بـ«سائق تخميسة طنطا»، وذلك بعد تداول فيديو له على صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يقوم خلاله بحركات استعراضية في عرض شارع البحر بمدينة طنطا، أثناء مشاركته في حفل زفاف.

وحررت إدارة مرور الغربية محضرًا في قسم شرطة ثان طنطا، ووجهت 6 اتهامات للسائق، تتمثل في تعطيل حركة المرور في شارع البحر أحد أكبر شوارع المدينة، وتعريض حياة الركاب وأصحاب السيارات للخطر، من خلال قيامه بحركات استعراضية في الشارع، والاشتراك في موكب أفراح دون ترخيص، ومخالفة خط السير الممنوح له، واستخدام مركبة في غير الغرض المخصص لها والمبين برخصة المركبة، مخالفته للمادة 32 من قانون المرور.

النيابة تحبس السائق 6 أيام

وقررت نيابة ثان طنطا، حبس المتهم، 4 أيام، على ذمة التحقيقات، لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، وذلك عقب تداول رواد صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فيديو، يقوم فيه بحركات استعراضية «تخميسة» أثناء قيادته لسيارة بأحد الأفراح، معطلًا بذلك حركة المرور، ومعرضًا حياة المواطنين للخطر، ما أثار غضب المواطنين.

سحب رخصة سائق «تخميسة طنطا»

وسحبت إدارة مرور الغربية رخصة السائق، وأوقفتها لمدة 6 أشهر، وكذلك أوقفت خط السير، ورخصة تسيير السيارة، وتطبيق العقوبة، والتي تستلزم دخوله مدرسة المرور بعد انتهاء فترة العقوبة، واجتياز كامل الاختبارات حتى يسمح له باستخراج رخصة جديدة.

وكانت مباحث المرور ضبطت السائق، وتحفظت على السيارة، وحررت محضرًا بقسم شرطة ثان طنطا، وأحالته للنيابة.