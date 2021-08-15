الحكومة تنفي طرح عملة معدنية جديدة فئة 100 جنيه بالأسواق

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، منذ قليل، ما يتردد عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه، للتداول بالأسواق، ووصف المركز ما يتردد في هذا الصدد بأنه «شائعات».

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنَّه لا صحة لطرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق، وأن كل العملات المعدنية المتداولة بالأسواق كما هي بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات معدنية جديدة.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة finance@mof.gov.eg.