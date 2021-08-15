مثير للجدل ومتهم بالتخابر.. من هو زعيم طالبان هبة الله أخوند زاده؟

تتسارع الأحداث في العاصمة الأفغانية «كابول» بشكل كبير ومتلاحق، بعد أن بدأت حركة طالبان المسلحة باقتحام كابول من جميع الجهات، وسط أجواء هلع بين المواطنين، لتحركات للحركة المسلحة بعد إعلان انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، حيث أعلن زعيم الحركة هبة الله أخوند زاده، أن طالبان على وشك «إقامة حكومة إسلامية نقية»، ومنذ الأول من مايو الماضي صعدت طالبان عملياتها العسكرية ضد القوات الحكومية وسيطرت على مساحات شاسعة من أفغانستان.

ينحدر من قومية بشتون ومساعد للملا عمر

وتستعرض «الوطن»، أبرز معلومات عن زعيم حركة «طالبان» هبة الله أخوند زاده.

1- تولى هبة الله أخوند زاده، زعامة حركة طالبان في 26 مايو من عام 2016.

2- تم تعيينه في هذا المنصب من قبل مجلس الشورى الحركة خلفا لزعيم الحركة السابق أختر محمد منصور، بحسب «بي بي سي».

3- قاتل أخوند زاده ضد القوات السوفيتية وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان وعمل رئيسا لمحكمة عسكرية في العاصمة الأفغانية كابول تحت حكم مؤسس طالبان وزعيمها الروحي الراحل الملا عمر.

4- وقعت طالبان اتفاق سلام تاريخي مع الولايات المتحدة في قطر في 29 فبراير 2020، تحت قيادة أخوند زاده.

5- ولد في منطقة باجواي في ولاية قندهار بأفغانستان.

6- من قومية بشتون، قبيلة نورزاي القوية في قندهار.

7- أفاد تلفزيون شمشاد الأفغاني المملوك للقطاع الخاص في سبتمبر من عام 2016، أن مجموعة عسكرية منشقة بقيادة مولوي نقيب الله هونر أعلنت الجهاد ضد طالبان بعد تعيين أخوند زاده زعيما لها.

8- طالت أخوند زاده اتهامات بأنه تولي هذا المنصب بأمر من المخابرات الباكستانية.

9- نشر موقع «صوت الجهاد» التابع لحركة طالبان السيرة الذاتية لأخوند زاده في ديسمبر 2016 وأورد بالتفصيل ولادته وعائلته والتعليم الذي تلقاه.

10- أحد الأعضاء المؤسسين لحركة طالبان وكان مساعدا للملا عمر، بحسب موقع حركة «طالبان» في أفغانستان.