ما الفرق بين فيروس ماربورغ وإيبولا الذي عاد بعد 25 عاما؟

في أول حالة إصابة مؤكدة بالبلد الأفريقي منذ 25 عاما، قال وزير الصحة في كوت ديفوار، إن السلطات الصحية في بلاده رصدت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس الإيبولا، وترجع لامرأة غينية تبلغ من العمر 18 عاما، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي للبلاد.

مصابة من دولة غينيا

المصابة كانت قد غادرت مدينة لابي في غينيا برا ووصلت، الأربعاء الماضي، إلى ساحل العاج، وتم عزلها بمجرد اكتشاف إصابتها، وتتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة في مستشفى في أبيدجان.

وقبل أيام قليلة، أعلنت الصحة العالمية أول مريض مصاب بمرض فيروس ماربورغ النادر والشديد العدوى في غينيا، أيضا، يأتي ذلك بعد أقل من شهرين من إعلان غينيا نهاية أحدث انتشار لفيروس إيبولا.

الفرق بين إيبولا وماربورغ

يتشابه كلا من فيروس «ماربورغ وإيبولا» من حيث الأعراض وطرق العدوى، حيث ينتقل كلامهما بين البشر عن طريق ملامسة الدم أو الجروح بشكل عام أو سوائل الجسم الأخرى، وترتفع معدلات الوفيات جراء فيروس ماربورغ بشكل كبير بين المصابين، بحسب شبكة سكاي نيوز.

وبحسب المنظمة العالمية، يبدأ تفشي فيروس ماربورغ الجديد عندما ينقله حيوان مصاب، مثل القرد أو خفاش الفاكهة، الفيروس إلى الإنسان، وينتقل من إنسان لآخر عن طريق ملامسة سوائل جسم الشخص المصاب، أو الجروح.

أعراض الإصابة بفيروس ماربورغ وإيبولا واحدة

فيروس ماربورغ وصفه الدكتور محمد شهيدي، أستاذ الفيروسات بكلية الطب جامعة قناة السويس، بأنه شديد العدوى ويسبب حمى نزفية، حيث يتسبب في نزف المريض من الفم والأنف والعين وفتحات الجسم كلها، إلى جانب أعراض آخرى تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة والصداع الشديد، وآلام العضلات والإسهال الحاد.

حمى نزفية

أيضا فيروس إيبولا يعرف بأنه «حمى نزفية» وينتقل كلاهما الفيروس إلى الإنسان من الحيوانات البرية وينتشر بين التجمعات البشرية، عن طريق الجروح أو إفرازات الشخص المصاب ومن خلال ملامسة الأسطح الملوثة بتلك الإفرازات كالمفروشات والملابس، وبالتالي يتطابق في صفاته مع فيروس ماربورغ، بحسب قول شهيدي في حديثه لـ«الوطن».

لا يوجد علاج لفيروس ماربورغ

وبحسب وصف أستاذ الفيروسات، الفارق بين إيبولا وماربورغ هو أنه لا يوجد حتى الآن أي دواء أو لقاح معتمد لفيروس ماربورغ، ويمكن من خلال مواجهة الجفاف تحسين فرص المريض في البقاء على قيد الحياة.

بينما بدأ قبل سنوات قليلة التطعيم في مناطق متفرقة في العديد من الدول الأفريقية ضد فيورس إيبولا، منها غينيا، وبحسب ما أعلنت الصحة العالمية في وقت سابق، وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، على أول لقاح لوقاية البشر من خطر الإصابة بفيروس إيبولا القاتل، بجرعة واحدة.