«رجعت لعادتها القديمة».. حلا شيحة تغيب عن شقيقتها في الساحل (صور)

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة تجمعها بشقيقتها رشا، أثناء قضائهم للعطلة الصيفية في الساحل الشمالي، اليوم، وذلك عبر حسابها على «إنستجرام»، بينما غابت الفنانة حلا شيحة تماما عن صور العائلة خاصة أنها كانت تحرص على قضاء العطلة برفقتهم.

وكانت تحرص الشقيقات الثلاث لـ «حلا»، على دعمها ومساندتها في قرارتها المختلفة، خاصة بعد عودتها لمصر وقرارها بخلع الحجاب والعودة للتمثيل مرة أخرى، ولكن شهدت الفترة الأخيرة توتر واضح في العلاقة بين حلا شيحة وشقيقتها، حيث كن ينشرن باستمرار صور تجمعها معا خلال الصيف الماضي، ولكن الفترة الأخيرة تغير ذلك حيث غابت حلا عن الكثير من الصور العائلية منها الاحتفال بعيد زواج والدهما الـ 43، لتعود حلا إلى عادتها القديمة بالابتعاد عن العائلة بشكل مشابه للفترة الطويلة التي غابتها في كندا بعد زواجها الأول.

وبعد زواج حلا شيحة من الداعية معز مسعود، لم تعد تنشر صورها مع شقيقتها أو عائلتها كما كان الأمر قبل ذلك، لتزداد التكهنات حول ارتدائها الحجاب واعتزالها الفن للمرة الثانية.

وحاصرت وسائل الإعلام شقيقتها هنا شيحة أثناء مشاركتها في مهرجان أسوان للتأكد من حقيقة خبر ابتعادها عن التمثيل، وهو ما رفضت هنا الحديث عنه إطلاقا: «مش هتكلم عن حياة أختي أو أسرتي.. احنا في مهرجان فني».

وكان ذلك قبل الأزمة الأخيرة التي افتعلتها حلا عبر حسابها على «إنستجرام»، والتي أعلنت فيها «تبرأها» و«توبتها» من فيلمها الأخير «مش أنا»، وهو ما أدى إلى موجات عاتية من الهجوم عليها وكان من بينهم والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، التي وجه اتهام لزوجها معز مسعود بالوقوف وراء منشورها.

وقال «شيحة»، في لقاء إعلامي: «أنا وصيته يقف جنبها ويحافظ على فنها، ووعدني بذلك لكني لقيت بعد عودتهم من دبي البوست الغريب ده والتصرفات دي»، مضيفا «بعد ما ظهرت بالطرحة أثناء زيارتها لدبي بدأت ألاحظ التغيرات دي».