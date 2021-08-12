جمهور السوشيال ميديا يهاجم حلا شيحة بسبب حساب وهمي نشر صورة قديمة لها

عاد اسم الفنانة حلا شيحة ليظهر من جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشر حساب وهمي يحمل اسمها عبر موقع «فيس بوك»، صورة جريئة لها دون التأكيد على أنه حساب رسمي لها أم خاص بمحبيها.

صورة جريئة تعيد حلا شيحة من جديد

بمجرد نشر صورة حلا شيحة، أصبحت في مرمى نيران المتابعين نظرا لأن الصورة تظهر أجزاء من قدمها وجسدها، وهو ما فتح النار عليها من المتابعين والسخرية منها، وذلك ردا على ما فعلته خلال الفترة الماضية بعد أن هاجمت فيلمها الأخير «مش أنا» مع الفنان تامر حسني بسبب أغنية «بحبك» التي ظهرت فيها وهي تحتضنه خاصة أن «حلا» لم توضح عبر حسابها الرسمي بإنستجرام حقيقة هذا الحساب من عدمه.

حلا شيحة كانت نشرت بيانا هاما منذ عدة أسابيع وأعلنت فيه ابتعادها عن الفن بعد زيجتها من الداعية الإسلامي معز مسعود وقالت فيه: «بحمد ربنا إني أخيرا لقيت التوازن إني أكون سعيدة في حياتي، ونفسي أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه، أما بالنسبة لفيلم مش (مش أنا) الحقيقة إنه تم تصويره من أكثر من سنة ونص، وبسبب ظروف كورونا تأخر جداً نزوله، وأنا كمان حالي اتغير، واتجوزت الحمد لله، والفيلم بقى فعلاً مش أنا وأتمنى التوفيق لكل زملائي».

حلا شيحة تتبرأ من عملها الفني الأخير «مش أنا»

يذكر أن حلا شيحة كانت دخلت في خلاف حاد مع الفنان تامر حسني وأسرة فيلم «مش أنا» بعد أن تبرأت من العمل الفني وقالت إنها صورت العمل قبل عام ونصف من زواجها وأنها غير راضية على أن يخرج كليب «بحبك» من الفيلم بهذه الطريقة التي تظهر فيها مع تامر حسني، وهو الأمر الذي رد عليه تامر حسني وأكد على أن حلا شيحة لم تتواصل معه وتطلب منه حذف أي جزء من كليب الأغنية، مشيرا إلى أن الفنانة حلا شيحة لم تكمل عملها في الفيلم وابتعدت تماما عن وضع صوتها على بعض مشاهدها مما تسبب في إحداث مشكلة كبيرة لصناع العمل.