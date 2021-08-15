استئناف تشغيل معبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية

استأنفت السلطات المصرية اليوم الأحد، تشغيل معبر رفح البري استثنائيا من الجانبين عقب العطلة الرسمية والأسبوعية، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية للتيسير على الإخوة الفلسطينيين في عبور العالقين والحالات الإنسانية، وإدخال المساعدات وطواقم ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

الاستعدادات قائمة لعبور الحالات الإنسانية

وأعلنت الجهات المسئولة عن تشغيل المعبر عن استئناف تشغيل المعبر من الجانبين بعد العطلة، مع تواجد الأطقم الادارية والفنية لتيسير إجراءات العبور من الجانبين وإدخال المساعدات وطواقم ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن الاستعدادات قائمة لعبور الحالات الإنسانية وإدخال أية مساعدات إلى قطاع غزة في أي وقت.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر «استثنائيا» اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي، طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات (ووفقا للحاجة)، فيما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمعة والعطلات الرسمية، طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.

16 مايو الماضي؛ لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، وهناك جاهزية لتشغيل المعبر في أي وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.

كما أنه يتم فتح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية في أي وقت وإدخال المساعدات طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات (ووفقا للحاجة) بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.