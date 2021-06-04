اليوم.. بدء دخول معدات وأطقم هندسية مصرية إلى غزة عبر معبر رفح البري

تدخل اليوم، معدات وأطقم هندسية مصرية إلى قطاع غزة، عبر «معبر رفح البري»؛ للمساهمة في إزالة أنقاض المنازل المهدمة بالقطاع؛ لتهيئة المجال لبدء عملية إعادة الإعمار، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الأوسط».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرر في وقت سابق، تخصيص 500 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في عمليات إعادة إعمار قطاع غزة من خلال الشركات المصرية.

وتوسطت مصر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل من أجل وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في قطاع غزة في 21 مايو الماضي، كما أرسلت وفدين أمنيين في وقت لاحق إلى القطاع وإسرائيل من أجل تثبيت وقف إطلاق النار.

وفي سياق آخر، تلقى وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، أمس الخميس، خلال لقائه في واشنطن مسؤولين كباراً تطمينات بدعم أمريكي لرئيس الوزراء الإسرائيلي المقبلة، غداة تشكيل ائتلاف حكومي للإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وأبلغ مسؤولو الأمن والدفاع الأمريكيون، جانتس، أنهم سيساعدون في إعادة تزويد منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية «القبة الحديدية» بالذخائر بعدما استخدمت بكثافة في الحرب الأخيرة مع قطاع غزة.

المسؤولون الأمريكيون يشددون على ضرورة خفض إسرائيل للتوترات مع الفلسطينيين

وشدد المسؤولون،على ضرورة خفض إسرائيل للتوترات مع الفلسطينيين، وفقا لما ذكربته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، بعد لقاء جانتس بوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: «لن نتناول تشكيل الحكومة بينما العملية مستمرة».

وأضاف برايس: «بغض النظر عما سيحدث وأيّ حكومة سيتم تشكيلها، فإن دعمنا الراسخ والقوي لإسرائيل باق».

ولم يلتق جانتس بالرئيس الأمريكي جو بايدن الذي تربطه علاقة متأرجحة بـ نتانياهو، لكنّه اجتمع بدلاً من ذلك بمستشار البيت الأبيض للأمن القومي جايك سوليفان، الذي شدد على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية الفورية إلى سكان غزة، وفقاً لبيان رسمي صدر في أعقاب الاجتماع.