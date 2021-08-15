الحماية المدنية تسيطر على حريق بـ«كافيه» بنادي الصيد بالمحلة

نجحت قوات الحماية المدنية، بالغربية، منذ قليل، في إخماد نيران حريق اندلع في كافيه بنادي الصيد الرياضي، بسبب حدوث ماس كهربائي مفاجئ، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم الدفع بسيارتي مطافئ وإخطار الجهات المعنية.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بنشوب حريق بأحد الكافيهات بنادي الصيد الرياضي بدائرة القسم.

لا إصابات في حريق كافيه نادي الصيد

كما باشرت القيادات الأمنية عملها، بالانتقال إلى مكان الحادث، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة بسيارتي مطافئ.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد عمار رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية، أن سبب اشتعال نيران حريق حدوث ماس كهربائي مفاجئ تسبب في التهام حريق النادي الرياضي.

ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.