حبس مالك مصنع زيوت أبو رواش بعد مصرع شريكه و4 عمال في غلاية زيت

قررت نيابة كرداسة، حبس رجل أعمال مالك مصنع الزيوت بمنطقة أبورواش، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية مصرع شريكه رجل أعمال سعودي الجنسية، وشابين سودانيين وشابين من محافظة أسيوط، داخل غلاية تكرير للزيت في مصنع «الفارس الذهبي»، بالمنطقة الصناعية بأبو رواش، دائرة قسم شرطة كرداسة، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

النيابة تنتهي من سماع 20 عاملًا في المصنع

وكانت النيابة العامة، قد أجرت معاينة تصويرية إلى مكان الحادث، وتحفظت على كاميرات المراقبة، واستمعت النيابة لأقوال 20 عاملًا بالمصنع، والذين أكّدوا في التحقيقات أنَّ الـ5 حاولوا إنقاذ بعضهم البعض فلقوا مصرعهم في الزيت «المغلي»، ولفظوا أنفاسهم الأخيرة، في غضون دقائق معدودة.

التحقيقات تؤكّد عدم وجود شبهة جنائية

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، والعميد عمرو البرعي رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، أنَّ التحريات أكّدت عدم وجود شبهة جنائية في مصرع مالك المصنع وآخرين داخل غلاية الزيت، وأن المتوفين حاولوا إنقاذ بعضهم البعض فلقوا حتفهم جميعًا داخل غلاية الزيت، وتمّ استخراج الجثث، وعرضها على النيابة التي صرحت بدفنها، وتحفظت على كاميرات المراقبة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

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إغلاق وتشميع المصنع

وكانت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء رجب مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أكّدت أنَّ المصنع يقع على مساحة نصف فدان، وأنَّه يعمل منذ قرابة 3 سنوات، دون ترخيص، وقررت النيابة التحفظ عليه وإغلاقه، وتمّ وضعه تحت حراسة الشرطة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.