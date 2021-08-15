التحفظ على مصنع زيوت أبورواش بعد مصرع 5 عمال في الغلاية

قررت النيابة العامة التحفظ على مصنع «الفارس» بالمنطقة الصناعية بأبورواش في كرداسة، الذي شهد حادثا ماساويًا، راح ضحيته 5 عمال، لقوا مصرعهم داخل غلاية تكرير زيت وتصنيع اللحوم، كما قررت أيضًا حبس اثنين من رجال الأعمال، مالكي المصنع، لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات.

وبدأت النيابة في استجواب 20 عاملًا بالمصنع، شاهدوا تفاصيل الحادث، كما طلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

التحفظ على الكاميرات التي رصدت تفاصيل الحادث

انتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الحادث، وناظرت الجثث، وصرحت بالدفن، وتحفظت على الكاميرات التي رصدت تفاصيل الحادث في 180 ثانية، وتبين أن البداية كانت بسقوط عامل داخل غلاية الزيت، وحاول الاستغاثة بباقي العاملين، فأسرع أحدهم لإنقاذه، لكنه سقط هو الأخر وحاول 3 آخرين إنقاذهما فقلوا مصرعهم جميعا.

كما تبين من خلال التحريات والتحقيقات والمعاينة عدم وجود شبهة جنائية حتى الآن.

المصنع غير مرخص

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث داخل مصنع الفارس ومصرع عدد من العاملين.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث، تحت إشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، والعميد عمرو البرعى رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، إلى مكان الواقعة، وتم انتشال الجثث.

وألقت القوات القبض على اثنين من مالكي المصنع، وبمواجهتهما اعترفا في محضر الشرطة أن المصنع ليس مرخصًا ويعمل منذ قرابة 3 سنوات في المنطقة، وتم التحفظ عليهما.