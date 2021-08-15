مطور عقاري: العاصمة الإدارية زادت من فرص الاستثمار في المدن المحيطة

قال المهندس خالد فاروق، رئيس شركة سفن دي للتطوير العقاري، إن موقع العاصمة الإدارية الجديدة المتميز جعل من المدن المحيطة في شرق القاهرة مثل بدر والشروق والتجمع وغيرها، محط أنظار الجميع، وذلك تحديداً بعد تطوير طريق السويس.

معدلات استثمار عالية من الدولة في شرق القاهرة

وأضاف فاروق، في تصريحات لقناة صدى البلد، أن اهتمام الدولة بهذه المنطقة دفع معدلات الاستثمار بها، مشيرا إلى أن تخطيط المدن الجديدة جاذب للراغبين في الخروج من الزحام.

وأشار إلى أن مدينة مثل بدر هي أقرب الأحياء السكنية للعاصمة الإدارية الجديدة، وأن حدها الشرقي المدينة الطبية، وهي أكبر مدينة طبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحدها الجنوبي طريق السويس، وحدها الشرقي طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، وحدها الغربي مدينة هليوبوليس، ومتوسط سعر المتر بها 4500 جنيه، وبها الجامعة الروسية وجامعة بدر، ويمر بها القطار المكهرب.

احتياجات السكن تختلف من شخص لآخر

وقال خالد فاروق، إن احتياجات المواطنين الراغبين في السكن هي التي تحدد طبيعة ما يحتاجه لدى مهمة بحثه عن السكن اللائق الذي يلبي احتياجاته.

وأوضح أن الاستثمار العقاري استثمار ناجح جدا في تلك المناطق لمجاورتها العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مع قرب افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة، وانتقال الوزارات إلى هناك.

الأسعار الحالية للعقارات لا تتناسب مع قيمتها

وأكد خالد فاروق، أن الأسعار الحالية للعقارات في مصر لا تتناسب مع قيمة المنتج نفسه، والأسعار مرشحة للارتفاع بسبب أسعار الخامات، وهو ما يشير إلى ارتفاع أسعار العقارات 3 أضعاف خلال السنوات الثلاث القادمة.