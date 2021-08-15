بعد تصريحات السيسي.. البورصة تربح 4 مليارات جنيه

لم تمضي 24 ساعة، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإدراج العاصمة الإدارية بالتداول في البورصة، حيث استهلت البورصة اليوم، في أول جلسات الأسبوع من تعاملاتها، على مكاسب جماعية، وسط عمليات شراء من المؤسسات، وصناديق الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية، والأفراد العرب، في ظل تفاؤل واضح بأدائها مقبلا، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاتجاه لطرح شركة العاصمة الإدارية بالبورصة، خلال عامين مقبلين.

وكانت الشركات المقيدة بالبورصة، حققت مكاسب قدرت بـ4 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 719.7 مليار جنيه، بعد تداولات كلية، بلغت 3.3 مليار جنيه، تضمنت 1.8 مليار جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين.3

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، على مكاسب قدرها 1.33% مسجلا 11029.56 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.57%، مسجلا 2887.5 نقطة، وامتدت المكاسب لمؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا، الذي ارتفع 0.51% لينهي التعاملات عند مستوى 3866 نقطة.

يذكر أن الخبير الاقتصادي عبد المنعم السيد، صرح لـ«الوطن»، بأن شركة العاصمة الإدارية الجديدة، حققت نجاحات للمستثمرين، وجذبت العديد من المطورين العقاريين خلال السنوات الماضية، ونتج عن ذلك وجود ملاءة مالية كبيرة، تجاوزت الـ100 مليار جنيه سيولة وأراض وعقارات، وأصول ثابتة في حدود 4 تريليونات جنيه، ومن المؤكد أن هذه الأرقام، ستتضاعف خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد إدراجها في البورصة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أنه جرى تنفيذ إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بفكر استثماري وتنمية عمرانية، وهو طرح أراض للمستثمرين والمطورين العقاريين، في إطار خطة الدولة لإعادة صياغة إمكاناتها، موضحا أن العاصمة الإدارية، ستكون أحد موارد الدولة، من خلال ماتقوم به الشركة والمستثمرون والمطورون العقاريون من ضرائب وتأمينات اجتماعية.