نائب محافظ قنا يشارك في ندوة للتوعية بأهمية الهيدروجين الأخضر

شارك حازم عمر، نائب محافظ قنا، في ندوة مديرية التربية والتعليم حول أهمية الهيدروجين الأخضر ومجالات استخدامه، بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام لمحافظة قنا والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور ماهر جبر وكيل مديرية الأوقاف بقنا والدكتورة هدى سعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا والدكتور هشام احمد رئيس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة جنوب الوادي وعدد من العاملين بالمديرية.

وخلال كلمته في الندوة، أكد نائب محافظ قنا أن الهيدروجين الأخضر أحد مصادر الطاقة النظيفة المتجددة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية وجهت بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالتعاون بين القطاعات المختلفة في الدولة بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر وكذلك مواكبة التطور العالمي في هذا المجال بالشراكة مع الخبرات العالمية وذلك في ضوء الاهتمام الدولي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب.

عمر: الدولة تستهدف إنتاج ما يعادل 24%

وتابع خلال كلمته التي ألقاها في الندوة، أن مصر تستهدف إنتاج نحو 24% من إجمالي مصادر الطاقة المُنتجة من الهيدروجين الأخضر، موجها الشكر للمسئولين بمديرية التربية والتعليم لحرصهم الشديد على نشر التوعية بين المواطنين بشأن خطط ومشروعات الدولة القومية .

وفي نفس السياق، أشار السكرتير العام لمحافظة قنا إلى أن الحفاظ علي البيئة يعد أحد محاور التنمية المستدامة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، ولذلك اتجهت الحكومة المصرية إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر وتخصيص الاستثمارات اللازمة له، حيث إنه لا ينتج عنه أية انبعاثات لغاز ثاني أكسيد الكربون.

مصر بصدد الدخول بقوة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر

وفي ذات الإطار، وخلال كلمته بالندوة، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن مصر بصدد الدخول بقوة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر كأحد مصادر الطاقة المتجددة، لما تتوفر لديها موارد هائلة تتمثل في المياه البحرية الممتدة على طول الحدود الشمالية والشرقية، بالإضافة إلى الصحراء الواسعة التي يمكن استغلالها فى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث إن الهيدروجين الأخضر يتم إنتاجه من خلال تحليل المياه كهربيا، مشيرا إلى أننا نسعى إلى استغلال مؤسساتنا التعليمية في نشر التوعية حول هذا المشروع القومي بين الطلاب.