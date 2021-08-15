محافظ البحيرة يوزع 483 ألف جنيه مساعدات لأصحاب المشروعات الصغيرة

نفذت جمعية الأورمان بالبحيرة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، احتفالية اليوم الأحد، بقاعة الاجتماعيات بديوان عام محافظة البحيرة، لتسليم عدد 69 شيك مساعدات مالية، بإجمالي مبلغ 483 ألف جنيه، لتنمية المشروعات الصغيرة من أبناء المحافظة.

وخلال الحفل، وزع اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الشيكات على المستفيدين بواقع شيك بقيمة 7 آلاف جنيه لكل حالة، كقرض حسن يتم سداده خلال عام، مع الحصول على قرض بنفس القيمة مع بداية العام الثاني، ويتم سداده مع نهاية العام الثاني أيضا، وفي حالة التأكد من جدية تنفيذ المشروع يحصل المستفيد على القرض بنفس القيمة في صورة منحة لا ترد، حيث تم خلال العامين الماضيين فقط توزيع أكثر من 1000 قرض حسن مماثل.

المحافظ يشدد على أهمية دور الجمعيات الأهلية

وشدد المحافظ خلال حديثه على أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، كشركاء للتنمية على أرض محافظة البحيرة، وأشار إلى الأنشطة والمشاركة المتنوعة التي تقوم بها تلك المؤسسات.

وأشاد بالدور الكبير الذي تنفذه جمعية الأورمان بالبحيرة، ودورها الفاعل بالمحافظة بأداء ثابت وعمل مؤسسي متكامل تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحيرة.

وأشار «آمنة» إلى أن الدولة المصرية سخرت كل السبل الممكنة لتوفير فرص العمل الجادة للشباب، لتحقيق حياة كريمة لأبنائها وذلك من خلال مشروعات تنموية عملاقة.

شهد اللقاء الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، ومحمد عبد المجيد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وأحمد عبد المحسن مدير فرع الأورمان بالبحيرة.