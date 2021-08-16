العاشرة علي الثانوية الأزهرية تقبل يد والديها: والدي كافح من أجلي

قالت الطالبة سناء ضياء، الحاصلة على المركز العاشر ضمن أوائل الثانوية العامة الأزهرية أن والدها كافح من أجلها طوال السنوات الماضية، وأضافت في تصريحات خاصة «الوطن»، أنها انهمرت في البكاء فور علمها بترتيبها ضمن العشرة الأوائل علي مستوي الجمهورية.

الطالبة: «كنت أذاكر يوم بيوم»

وتابعت: «كنت أذاكر الدروس يوم بيوم وتوقعت أن أكون من العشرة الأوائل»، فيما أشارت والدتها إلي أنها كانت تذاكر أكثر من 10 ساعات يوميا.

وتوافد أقارب الطالبة وأهالي قرية منطقة طابية عرابي في مركز ومدينة التل الكبير على منزلها لتهنئة الأسرة بنجاح ابنتها، وسط زغاريد وفرحة بحصولها على المركز العاشر مكرر على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية بمجموع درجات 616، بنسبة 97.78 ٪.

والدة الطالبة: كانت تذاكر 10 ساعات يوميا

وأكدت والدة الطالبة الحاصلة علي المركز العاشر بين اوائل الثانوية الأزهرية، أنها كانت تتوقع حصول ابنتها علي المركز الأول أو الثاني على الأقل، وأضافت لـ«الوطن»، أن ابنتها اعتادت المذاكرة يوميا منذ طلوع الفجر وحتى ساعات متأخرة من الليل: «كنت بحاول أوفر لها الهدوء والراحة وهي كانت تحاول أن تبذل أكثر مافي وسعها للوصول إلي ماتطمح إليه وأكرمها ربها ولم يضيع تعبها هباء».

والد الطالبة: لم تعتمد علي الدروس الخصوصية

وأوضح ضياء هيكل، عامل بناء، والد الطالبة أن إبنته كانت تحاول تخفيف العبء عنه وعدم الإثقال عليه في مصاريف الدروس الخصوصية: «لدي 3 أبناء بخلاف سناء، في مراحل مختلفة من التعليم ولم تعتمد علي الدروس الخصوصية بشكل كبير كباقي زملائها وربنا أكرمنا في النهاية ورفعت راسنا».

وتعيش سناء في أسرة متوسطة في قرية الحمادة التابعة لمركز ومدينة التل الكبير في الإسماعيلية لأب عامل باليومية وأم ربة منزل.

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أناب الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020/2021م.