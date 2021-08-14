ترقبوا نتيجة الثانوية الازهرية 2021 خلال ساعات

يعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، غدًا الأحد، نيابة عن الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وسيتم إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، عبر رابط نتيجة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الشريف.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

وسيعقب ذلك مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية، ونسبة النجاح في النتيجة، وكل تفاصيل نتيجة الثانوية الأزهرية، غدا، فترقبوا النتيجة خلال ساعات.

الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية

وفيما يتعلق بطريقة الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، من خلال عدة خطوات، أولها: الدخول لموقع بوابة الأزهر الشريف، ثم قسم قطاع المعاهد الأزهرية، ثم رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 من هنا.

وخاض 113 ألفًا و473 طالبًا وطالبة هذا العام امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، مقسمين إلى 74 ألفًا و754 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، و38 ألفًا و719 طالبًا وطالبة في القسم العلمي، في 609 لجان على مستوى الجمهورية، ويترقبون نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 خلال ساعات.

وستتاح للطلاب فور اعتمادها من وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني، ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 من خلال رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، من خلالها الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس لكل طالب.

جدير بالذكر أن عملية التصحيح والمراجعة، أجريت وفقا لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في جميع أماكن التصحيح، حفاظًا على المعلمين من انتقال العدوى، مع توفير كل الوسائل المريحة التي ساعدت المصححين من إنهاء أعمالهم في المواعيد المحددة، ومن المقرر أن يتم لإعلان النتيجة عبر بوابة الأزهر بعد اعتمادها من وكيل الأزهر الشريف، وطرحها على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية.