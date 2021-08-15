«أشاعوا أنها فلسطينية».. هالة صدقي: أنا مصرية صعيدية وأفتخر

نفت الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها على «إنستجرام»، ما تردد مؤخرا عن أنها تنتمي لأب فلسطيني وأم مصرية.

وكتبت صدقي قائلة «انتشر البوست ده من مدة ونزل على مواقع كتيرة، ولكن للتوضيح أنا يشرفني إني أكون من أي بلد عربي».

وأضافت «ولكن للتوضيح أنا مصرية ومن جذور مصرية، وأصل جذور الأب من صعيد مصر، المنيا، والأم أصل جذورها من صعيد مصر أيضا بالرغم أنها كانت شقراء ولكن جذورها من الصعيد.. صعيدية أصلي وأفتخر».

هالة صدقي تدافع عن نيللي كريم

وكانت الفنانة هالة صدقي، نشرت صورة لـ نيللي كريم وزوجها هشام عاشور، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «زي ما في حياتنا أحزان في كمان أفراح، بدعي من كل قلبي لصاحبتي وحبيبتي وزميلتي أجمل وأطيب قلب في الدنيا بنجاحها في أصعب التجارب وهي الزواج، يا رب يفرح قلبها وينجحهم ويوفقهم، مبروك يا أجمل نيللي وادعوا لهم بالتوفيق».

واحتفلت الفنانة نيللي كريم، بعقد قرانها من هشام عاشور، الأربعاء الماضي في الساحل الشمالي، بحضور عدد من نجوم الفن من بينهم المنتج جمال العدل، والكاتب مدحت العدل، وعمرو دياب، وداليا البحيري، وإلهام شاهين، ولبلبة، وهالة صدقي، ومصطفى درويش، وإسلام إبراهيم، ومي سليم، وميس حمدان، ودانا حمدان، وحسن أبو الروس.