هالة صدقي لـ نيللي كريم: الزواج تجربة صعبة و«ريسك» كبير ربنا يسعدك

حرصت الفنانة هالة صدقي، على تهنئة الفنانة نيللي كريم، بزفافها على الكابتن هشام عاشور، مساء الأربعاء، في الساحل الشمالي.

وقالت هالة صدقي، لـ«الوطن»، إنّ الزواج بمثابة تجربة صعبة جدًا، لاسيما وأنها ليست المرة الأولى للفنانة نيللي كريم، متابعة: «الزواج تجربة صعبة وريسك كبير.. ربنا يسعدها يارب».

قُبلة من نيللي كريم لزوجها هشام عاشور: «يلا بينا نخطف لحظة حب»

وحظيت الفنانة نيللي كريم، بحالة اهتمام شديدة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد زفافها على الكابتن هشام عاشور، أمس الأربعاء، في الساحل الشمالي، وسط حضور الأهل والأصدقاء، فضلا عن عدد كبير من الفنانين.

وحرصت الفنانة دانا حمدان، شقيقة الفنانة مي سليم، على تقديم التهاني لـ نيللي كريم، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ نشرت مجموعة من الصور والفيديوهات لها، على هامش حضورها حفل الزفاف.

نيللي كريم وهشام عاشور يلتقطان بعض الصور على المسرح

وظهرت نيللي كريم، في مقطع الفيديو الذي نشرته دانا حمدان، عبر خاصية الـ«إستوري» على موقع «إنستجرام»، وهي ترقص وسط أصدقائها على هامش الحفل، وذلك قبل أنّ يناديها هشام عاشور، لالتقاط مجموعة من الصور على المسرح.

وحرصت نيللي كريم، على تقبيل زوجها هشام عاشور، أمام أصدقائها، وذلك في لحظة رومانسية، لتتمايل بعدها على أنغام واحدة من الأغاني الأجنبية.

يذكر أنّ الفنانة نيللي كريم، احتفلت بعقد قرانها من هشام عاشور، أمس الأربعاء، في الساحل الشمالي، وسط حضور عدد كبير من الأصدقاء، منهم المنتج جمال العدل، والكاتب مدحت العدل، وعمرو دياب، وداليا البحيري، وإلهام شاهين، ولبلبة، وهالة صدقي، ومصطفى درويش، وإسلام إبراهيم، ومي سليم، وميس حمدان، ودانا حمدان، وحسن أبو الروس وآخرين.

نيللي كريم تنتظر عرض فيلم «200 جنيه»

وتنتظر الفنانة نيللي كريم، عرض أحدث أفلامها السينمائية، وهو فيلم «200 جنيه»، الذي من المُقرر عرضه في السينمات اعتبارًا من يوم 18 أغسطس المُقبل، ويضم عددا كبير من الفنانين، منهم هاني رمزي، وإسعاد يونس، وأحمد رزق، وأحمد آدم، وأحمد السعدني، وليلى علوي، وغادة عادل، ومحمد فراج، وعمرو عبد الجليل، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، ومحمود حافظ وغيرهم، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.