75 سنة سجن لشقيقين وشريكهما.. ضبطتهم الشرطة بـ41 كيلو هيروين وبانجو

قضت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار وائل كمال صالح، وعضوية المستشارين فاروق محمد فخري، ومحمد سليمان سمره، ورامي منصور عباس، بمعاقبة شقيقين وشريكهما، بالسجن المؤبد لكل منهم، لإدانتهم بالإتجار في مخدري البانجو والهيروين.

تحقيقات النيابة

التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية، قالت إن تحريات مكتب مكافحة المخدرات بالدقهلية، أكدت حيازة شقيقين وشريكهما الثالث، موادا مخدرة بكميات كبيرة، بغرض الإتجار في المواد المخدرة في محافظة الدقهلية، وانتشار نشاطهم بشكل واسع، فبدأ فريق من ضباط مكتب مكافحة المخدرات بقيادة العقيد محمد عمر رئيس المكتب، أولى الإجراءات القانونية للإيقاع بهم، وهي المراقبة الشخصية.

المراقبة الشخصية

وبحسب التحقيقات، فإن المراقبة الشخصية كانت عبارة عن رصد المتهمين في محل سكنهم، ومحل مزاولة نشاطهم الإجرامي، بعد استئذان النيابة العامة، وهو ما يتطلب من أفراد المكتب ارتداء ملابس للتنكر والتخفي، حتى يتسنى لهم اخضاع المتهمين لمراقبة دقيقة تكشف عن عملائهم وشركائهم وطرق وأماكن تخزين المواد المخدرة تمهيدا لبيعها وتوزيعها.

تحريات الشرطة

وأكدت التحريات التي باشرها النقيب كريم يوسف، الضابط بمكتب مكافحة المخدرات، أن المتهمين عددهم 3، وهم الشقيقان «محب أبو الفتوح»، 31 سنة عاطل، وشقيقه «السيد» 40 سنة عاطل، فضلا عن شريكهما الثالث «طلعت فتحي» 21 عاطل، وبيّنت التحريات أن المتهمين يتاجرون في مخدري البانجو والهيروين.

إذن النيابة العامة

تحرر محضر تفصيلي بما أسفرت عنه التحريات، وبعرضه على النيابة العامة، استمعت لأقوال الضابط محرر المحضر، وأذنت بضبط وإحضار المتهمين، وتم إعداد الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة لضبطهم، حيث تمكنت الشرطة من القبض عليهم، أثناء استقلال السيارة رقم «د س ط 6894».

40 كيلو بانجو

وتمكنت قوة مكافحة المخدرات، من القبض على المتهمين، وبتفتيش السيارة التي يستقلونها، ضبطت بحوزتهم، كليو هيروين، و40 كيلو بانجو، وطبنجة حلوان، وبندقية آلية، و50 طلقة نارية.

وجرى تحرير محضر بضبط المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، كما مثلوا أمام قاضي المعارضات الذي أمر بتجديد حبسهم على ذمة التحقيقات، وفي ختام التحقيقات أمرت النيابة بإحالتهم للمحاكمة الجنائية، حيث صدر بحقهم الحكم المتقدم.