"سفاح المسجدين" قد يقضي عقوبة السجن المؤبد خارج نيوزيلندا

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أن حكومته لا تمانع أن يقضي الأسترالي منفذ الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا، عقوبته في وطنه، وهي منفتحة على إعادته، مشيرا إلى أن نيوزيلندا لم تقدم أي طلب رسمي بذلك، إلا أن رغبات الضحايا ستكون لها الأولوية، وفقا لصحيفة "تلجراف" البريطانية.

وأضاف موريسون: "يسعدني أن ذلك الإرهابي لن يجري إطلاق سراحه في أي مكان مرة أخرى، سنجري مناقشة مفتوحة وننظر في القضايا المتعلقة بهذا الأمر."

لكن الصحيفة الإنجليزية أكدت أن النقل إلى أستراليا من شأنه أن يخالف الاتفاقيات الدولية، ويتطلب تغييرات في القوانين في كلا البلدين، لكن مؤيدي الفكرة طالبوا الحكومة الأسترالية بتحمل مسؤولية احتجازه وإبعاد التكاليف عن النيوزيلنديين.

وقال بيتر داتون، وزير الأمن الداخلي الأسترالي، أن إعادة تارانت قد تتطلب قوانين خاصة، لأن نيوزيلندا ليس لديها إطار قانوني لنقل السجناء، وأكد أنه سيأخذ المشورة القانونية بشأن ما إذا كان تارانت قد يصبح مؤهلا للإفراج المشروط إذا دخل نظام السجون.

داتون قال: "علينا أن ننظر إلى ما حدث من حيث الإفراج المشروط أو الطريقة التي سيعمل بها نظامنا القانوني هنا"، وأضاف "الأولوية الأولى هي إبقاؤه في السجن لبقية حياته، وسنعمل عن كثب مع نيوزيلندا في أي طلب يقدمونه".

جاء ذلك بعد أن كانت محكمة نيوزيلندية قد حكمت أمس الأول الخميس، على برنتون تارانت، الذي شن العام الماضي هجوما مسلحا على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، في مجزرة راح ضحيتها 51 مصليا مسلما، بالسجن المؤبد من دون الحق بالحصول على إفراج مشروط، في عقوبة غير مسبوقة في تاريخ هذا البلد.