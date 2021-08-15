الإذاعة المصرية: إطلاق نشرة أمنية تبرز جهود وزارة الداخلية

قال محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، إن الإذاعة المصرية عريقة، وتتكون من 8 شبكات قوية، تغطي أخبار كل أنحاء الجمهورية، ويصل مدى قوة القنوات إلى جميع القرى والنجوع.

نوار: وزارة الداخلية لها الكثير من الإنجازات لنشر الأمن في كل ربوع الدولة

وأضاف «نوار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أن ما تقوم به وزارة الداخلية من مجهودات مضنية للحفاظ على حالة الأمن في كل ربوع مصر، أجبرت الإذاعه المصرية على تخصيص نشرات مستقلة، لعرض ما تقوم به وزارة الداخلية من إنجازات، ونشر للأمن في كل ربوع الدولة.

نوار: على المواطن أن يشعر بالجهد المبذول

وأوضح أنه إنطلاقا من ذلك، خصصت الإذاعة المصرية نشرات أمنية، فيها سرد ما قامت به وزارة الداخلية من مجهودات في كل محافظات وربوع مصر، لافتا إلى أن الوقت لا يكفي لاستعراض ما تقدمه الوزارة للمواطنين، «يجب على المواطن أن يشعر بالجهد المبذول، وما تقوم به الوزارة من أجله وللحفاظ عليه».

وأكد أن الإذاعه المصرية، تقوم بإذاعة النشرات الأمنية بشكل مختصر ومركز، حتى تصل لكل المواطنين، «المواطن دلوقتي مبقاش عنده وقت كافي حتى نعرض عليه كل ما تقوم به الوزارة من إنجازات، لذا نعرض ما تقوم به الوزارة عليه في نقاط سريعة، فيها عرض ما تقوم به الوزارة من إنجازات بمختلف مناحي الحياة».

وتابع: «بالنسبة للنشرات المرورية، هناك أكثر من 15 مليون سيارة تسير في الطرق المصرية، لذلك رأت الإذاعة المصرية، ضرورة ملحة لتوفير نشرة تخص المرور بشكل دوري، ويجرى عرضها بشكل مستمر، وتوفر خدمة سريعة للمواطن، ولها أبعاد كثيرة بجانب النشرات الأمنية، لإبراز ما تقدمه الإذاعة من إنجازات في كل نواحي الحياة الأمنية، وللحفاظ على أمن وسلامة المواطن المصري».