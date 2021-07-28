بالأسماء.. حركة تنقلات ضباط وزارة الداخلية: بينها قيادات شابة

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الحركة السنوية للتنقلات العامة لضباط وضابطات الشرطة، وشهدت الحركة مفاجآت لأول مرة، وأرسلها قطاع شؤون الضباط إلى مديريات الأمن لتنفيذها.

وشهدت الحركة الدفع بقيادات شابة، لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية التى تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويجري الاعتماد على الحاصلين على دورات تكنولوجية، تدعيما لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في كافة قطاعاتها.

وجدد وزير الداخلية الثقة في حركة التنقلات العامة للشرطة لكل من اللواء عادل جعفر مساعد الوزير للأمن الوطني واللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع الأمن، واللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أسعد الذكير مساعد الوزير لوسط الصعيد.

كما شملت الحركة تعيين كل من اللواء بهي زغلول مدير النقل والمواصلات، واللواء عماد كدواني مساعد التفتيش، واللواء هشام أبو النصر مديرا لأمن مطروح.

وشملت الحركة تعيين اللواء جمال نظيم مساعد الوزير لقطاع الشئون القانونية، واللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، واللواء ناصر حريز مساعد القناة، واللواء حسام الباز مساعد الأمن المركزي، واللواء جمال نظيم مساعد الوزير لقطاع الشئون القانونية.

اعتمدت الحركة في ملامحها الرئيسية على ضخ دماء جديدة في مراكز القيادة، وتصعيد قيادات من الصف الثاني، حيث شهدت تنقلات وترقيات قيادات وضباط وزارة الداخلية لعام 2021، ترقية وتحريك عدد من قيادات الصف الثاني والوسط بوزارة الداخلية إلى مناصب قيادية، تشمل مديري أمن ومديري إدارات، ومساعدي أول وزير الداخلية، وعددا كبيرا من مساعدي الوزير.