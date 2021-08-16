مصطفى شوقي يطرح أغنية «تخنتي».. والمتابعون: كل البنات مبسوطة

طرح المطرب مصطفى شوقي كليبه الجديد «تخنتي» بمشاركة المطرب نبيل، من كلمات وإخراج نصر محروس، وألحان بلال سرور، وتوزيع جلال الحمداوي.

وقد لاقى الكليب إشادات عديدة من جمهور شوقي، فقد اعتقد البعض وقت الإعلان عن الأغنية أنها ستتنمر بالفتاة الممتلئة، ولكنها أثبتت عكس ذلك وقد جاءت التعليقات كالتالي «جميله أوي كلمات وتوزيع ولحن أجمل وأجمل»، وقال آخر «كل البنات مبسوطة إلهي تتستر»، وعلق آخر «مبروك إن شاء الله تكسر الدنيا»، وأوضح آخر أن «الأغنية رائعة جدا وتعجب البنات».

جدير بالذكر أن مصطفى درويش طرح مؤخرا كليب بعنوان «يا سمرا» من كلمات هشام الجخ وألحان محمود خيامي وتوزيع رامي سمير، وقد حقق الكليب وقت طرحه نجاحا كبيرا وتصدر التريند وقتها.