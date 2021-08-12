دياب يعلن فسخ تعاقده مع نصر محروس: وعد فأوفى.. كتر خيرك

نشر الفنان دياب، فيديو جديد من داخل منزل المنتج نصر محروس، بعد التصالح الذي تم بينهما منذ أيام، وكان تحت رعاية الفنان تامر حسني.

دياب لنصر محروس: تحت أمرك في أي وقت

الفيديو الجديد الذي نشره دياب، كان في منزل نصر محروس أيضا، ووضع له عنوان «وعد فأوفى» وقال فيه إنه سيظل ابن لشركة نصر محروس «فري ميوزيك»، وتحت أمرها في أي وقت.

وأشار دياب إلى أن المنتج، عمل مخالصة له بكل حقوقه، وأن علاقتهما ستستمر، نظرا للعشرة الجيدة التي تجمعهما.

نصر محروس يشكر دياب على علاقتهم الفنية

وكان الفنان تامر حسني، نجح في عقد جلسة صلح بين الطرفين الأسبوع قبل الماضي، لوضع حد للخلافات المستمرة بينهما منذ أكثر من عشر سنوات، وحينها نشر تامر حسني فيديو، وعلق عليه قائلا: «الحمد لله ربنا قدرني أكون سبب في صلح أخويا وحبيبي دياب، على أخويا الكبير المنتج اللي قدمني، وقدم أجيال كتير لمصر، نصر محروس، وتم الصلح في منزله وتغاضى عن كامل الشرط الجزائي الواقع على الفنان دياب»

يذكر أن دياب ونصر محروس، قدما سويا عدد من الأعمال الغنائية المهمة والشهيرة، يعد أبزرها «العو وغمازات»، من وقتها نجح دياب أيضا، في احتراف التمثيل، وقدم عدد كبير من الأعمال الدرامية، منها ساحرة الجنوب وأيوب مع الفنان مصطفى شعبان، وكلبش مع الفنان أمير كرارة، وأيضا نسل الأغراب مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، ويعمل حاليا على تصوير مشاهده فى فيلمه الجديد السرب.