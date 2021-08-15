وزير قطاع الأعمال: شوارع مصر ستشهد سيارات كهربائية العام المقبل

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن شوارع مصر ستشهد انطلاق سيارات كهربائية في الربع الثالث من عام 2022، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلفه بعمل شركة مع إحدى الجهات السيادية وكذلك القطاع الخاص، والاجتماعات مستمرة منذ أسبوعين من أجل عمل 3000 محطة شحن مزدوجة، أي تشحن 6000 عربية في آن واحد، وذلك في وقت يستغرق من 18 لـ 24 شهرا فقط.

سيتم فتح باب الحجز على السيارات الكهربائية يناير 2022

وأضاف «توفيق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن طاقة المصنع ستكون 25 ألف سيارة سنويًا بنظام عمل الوردية الواحدة فقط، «بإذن الله نتوقع أن يزيد الوعي والناس تشوف العربيات في الشارع وتشوف مزايا العربية ومحطات الشحن في الشارع، نبدأ بقى نشتغل بنصف الطاقة القصوى»، ولكن لم يتم فتح أي حجوزات، وسيتم فتح باب الحجز بعد إعلان التفاصيل وسيكون ذلك في يناير 2022».

آخر تطورات الوضع في مصنع مصر للألومنيوم

وعن تطوير مصنع مصر للألومنيوم، أكد وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم عمل مناقشة لتقرير الاستشاري، فالتطوير عبارة عن إحلال الخلايا القديمة بخلايا جديدة، كون الخلايا القديمة عمرها الافتراضي قارب على الانتهاء، وسيتم إحلالها بتكنولوجيا جديدة، مع العمل على أن يكون حجم الإنتاج أكبر، ولكن تقرير الاستشاري أكد أنه من الضروري أن يكون سعر الكهرباء أقل من ذلك، ورفعنا الأمر للقيادة السياسية لبحثه.

صرف مكافآت عمال مصنع الحديد والصلب

وعن عمال مصنع الحديد والصلب بعد تصفيته، أوضح الوزير، أنه لم يتم إعطاء العمال حتى الآن المكافآت، فالمفاوضات ما زالت مستمرة مع الرقابة العامة تحت مظلة القوى العاملة، ونأمل أن تنتهي سريعًا من أجل بدء الإجراءات العملية للصرف بإذن الله.