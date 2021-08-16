سعر اليورو اليوم الاثنين 16-8-2021 في البنوك المصرية

حالة من التباين، شهدها سعر اليورو في البنوك المصرية الخاصة والعامة، الأمر الذي يدفع المواطنون لمتابعة أسعار اليورو بشكل مستمر، وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن»، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، سعر اليورو وفق تعاملات اليوم الاثنين الصباحية، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم في بنك cib

سجل سعر اليورو في بنك cib، بنحو 18.35 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

ووصل سعر اليورو في البنك المركزي، 18.45 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

كما سجل سعر اليورو في المصرف المتحد، نحو 18.35 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 18.44 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر اليورو في البنك الأهلي، 18.42 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وأخيرا بلغ سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.42 للشراء، و18.56 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

كما سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك حالة من الإختلاف والتابين على النحو التالي:

وأعلنت البنوك اليوم سعر الريال السعودي والذي سجل نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، وفي البنك التجاري الدولي، 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وبلغ في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما وصل سعر الدولار في بنك مصر، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، وصل إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.