سحر عبدالحميد تدخل العناية المركزة بعد تعرضها لأزمة قلبية

أعلنت الإعلامية ندى رحمي، عبر حسابها على «فيس بوك» تعرض والدتها الفنانة سحر عبدالحميد، لأزمة صحية مفاجئة، دخلت على إثرها الرعاية المركزة، بأحد المستشفيات بالقاهرة.

وكتبت ندى رحمي عبر حسابها «شكرا لكل اللي سأل ماما انحجزت في مستشفى بالدقي في الرعاية المركزة.. دعواتكم»

وكانت الإعلامية أعلنت تفاصيل أزمة والدتها الصحية قبل دخولها العناية قائلة: «من شوية اتحطيت في موقف لا أحسد عليه بجد وماتمناهوش لأي إنسان… أمي قلبها تعبان من زمان».

وأضافت «من قيمة ساعة اتعرضت أمي لأزمة قلبية نتيجة إرهاق شديد في المذاكرة وقلق امتحاناتها.. ضغطها واطي جدا على عكس الطبيعي.. أحنا عيلة ضغطنا عالي بالوراثة أساسا.. وكمان قلبها كان بيدق بشكل مرعب لدرجة أن صدرها كان بيترج جامد.. زي مايكون قلبها هينط من ضلوعها»

وتابعت «اتوترت جدا وماكنتش عارفة اتصرف ازاي ولا اتصل بمين… وزاد رعبي و توتري أكتر لما قالتلي أنا هنام شوية ومن وقت للتاني بصي عليا شوفيني بتنفس ولا لأ، أحنا ف حر ومش عايزة يطلعلي ريحة».

وواصلت «للحظه مخي وقف وبقيت بصب عرق من كل ناحية… ومش عارفة المفروض اتصل بمين من أصحابي ولا اكلم مين في النقابة… وأصحابي اللي ممكن يقفوا جمبي في إسكندرية مش هنا… على مايوصلوا ماعرفش ممكن يحصل إيه (أدركت ساعتها أني حرفيا بطولي) غرقانة في شبر ميه ومخي واقف».