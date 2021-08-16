اليوم.. ثاني جلسات محاكمة 10 متهمين بالتجمهر والعنف في المطرية

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بطرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، ثاني جلسات محاكمة 10 متهمين بالتجمهر وأعمال العنف باستخدام القوة بدائرة قسم المطرية وتوريع المواطنين.

إحالة 10 أشخاص للمحاكمة الجنائية

وقد سبق وأحال المحامي العام، لنيابة شرق القاهرة، 10 أشخاص إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين في المطرية.

التأثير على أعمال السلطات

وجاء في أمر الإحالة، أنَّ المتهمين اشتركوا في التجمهر لارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص والتأثير على عمل السلطات وذلك عن طريق استخدام القوة والعنف، فضلًا عن أن بعضهم كان يحمل أسلحة نارية وذخائر وفقًا لما جاء في تحقيقات النيابة العامة.

القتل العمد

ووجهت للمتهمين عدة تهم أخرى، منها قتل اثنين من المواطنين حيث صوبوا اتجاههما أعيرة نارية «فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات» قاصدين من ذلك قتلهم مما تسبب في حدوث إصابات بالغة بهما كما جاء في تقرير الصفة التشريحية.

كما شرع المتهمين أيضًا في قتل ثلاثة مواطنين آخرين من خلال تصويب أعيرة نارية في اتجاههم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، فأحدثوا بعض الإصابات التي جاءت في التقرير الطبي المرفق بأوراق القضية.

إصابات بالغة

وجاءت أسماء المجني عليهم كالآتي: «محمد حسني أحمد عبدالمقصود، وأحمد أمین عبدالعزيز»، اللذان تمّ إطلاق النار عليهما عن طريق استخدام «فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات»، ىمما تسبب في وفاتهما بعد أن تأثروا بعدة طلقات تركت إصابات بالغة وأودت بحياتهما في الحال.

بجانب أن المتهمين شرعوا في قتل كل من «إسلام فتحي عباده، عبد الرحمن طارق أحمد، وأحمد صلاح الدين حشمت»، حيث أطلقوا عليهم أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم وتسببوا في حدوث إصابات بالغة للمجني عليهم.

تحقيقات النيابة العامة

فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها التجمهر والتأثير على السلطات العامة في أعمالها عن طريق استخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية، حيث كان بعضهم يحمل الأسلحة النارية والذخائر.