النقض تؤجل طعن قضية أحداث المطرية لـ12 أغسطس

أجلت محكمة النقض، نظر طعن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد في قضية أحداث عنف المطرية التي وقعت عام 2015، لجلسة 12 أغسطس المقبل.

ويطالب المحكوم عليهم في القضية، محكمة النقض بقبول طعنهم على حكم الجنايات الصادر بإدانتهم عام 2018، مستندين إلى مذكرات بأوجه الطعن على الحكم، قدمها دفاعهم لمحكمة النقض.

وحال قبول الطعن ستصدر محكمة النقض حكما آخر بحق الطاعنين، سواء بتصحيح الحكم المطعون فيه أو بنظر موضوع القضية أمامها مجددا، لتصدر فيه حكما جديدا، وفي كل الأحوال سيكون حكم النقض نهائيا باتا غير قابل للطعن عليه مجددا.

وتتعلق القضية بأحداث وقعت في منطقة المطرية عام 2015، ونسبت النيابة للمتهمين فيها قيامهم بأعمال شغب وتجمهر وعنف أسفرت عن وقوع ضحايا وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وتعطيل حركة المرور وأحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات التي قضت بالسجن المؤبد لـ14 متهما والسجن بين 10 و5 سنوات لـ16 آخرين، قبل أن يطعنوا على الحكم أمام محكمة النقض مطالبين بإلغائه.