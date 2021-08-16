«غانم»: الري الحديث يوفر 60% من تكاليف الأسمدة.. ونبطن 6037 كم ترع

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إنَّ تبطين الترع سبّب طفرة كبيرة في موارد مصر المائية، حيث شهدت الترع مشكلات كبيرة على مدار السنوات الطويلة الماضية مشكلات جمة بسبب وجود كميات كبيرة من الحشائش والمخلفات وهو ما كان يؤثر على قدرة القطاع المائي على توصيل المياه للمنتفعين، مشيرًا إلى أنَّه تمّ الانتهاء من تأهيل 2248 كم، ويتم العمل على تأهيل 6037 كم، وسيتم طرح 456 كم للمقاولين.

أهمية تبطين الترع

وأضاف «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، ان تبطين الترع أدى إلى وصول المياه إلى نهاية الترع دون أي مشكلة: «خلال 3 أيام فقط ينتهي المزارعون في الترع من الحصول على احتياجاتهم».

التحول إلى الري الحديث

وتابع المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية: «بدأنا في عمليات تأهيل الترع، وهناك بروتوكول وقعته وزارات الري والزراعة والمالية إضافة إلى البنك الأهلي والبنك الزراعي المصري، كما أن هناك مشروع جديد يستهدف التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، إذ أن الأسمدة التي تستخدم في الري الحديث تمثل 40% مما كان يتم استخدامه في الري بالغمر، أي أن النظام الجديد يشهد إلغاء 60% من التكلفة التي كان يدفعها الفلاح أو المزارع في الري بالغمر».

وأردف: «نعمل في جميع محافظات الوادي والدلتا بالتوازي، التي تحتوي على ترع تعاني من المشكلات، وفي المرحلة الأولى كنا نستهدف تبطين 7 ألاف كم ترع، والآن وصلنا إلى أكثر من 8750 كم، أي أننا نعمل بمعدلات عالية فاقت ما كنا نستهدف».

وحول ردود فعل الفلاحين على هذا المشروع، أوضح «غانم»: «المواطن المصري ذكي جدا وبيحسبها وعارف كويس المنفعة اللي بتجيله، والمزارعون فرحون بالمشروع، لأنه ضمن وصول المياه حتى نهاية الأرض».