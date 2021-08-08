«ري الغربية»: تبطين الترع أفضل المشروعات القومية

قال المهندس عبدالمنعم سفينة، مدير عام ري زفتى بمحافظة الغربية، إن قرية نهطاي مستهدف أن تكون من القرى النموذجية التي سيفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال 4 أو 5 أشهر بعد تغطية جميع المشروعات والاحتياجات داخل القرية، وترعة نهطاي تكلفت 38 مليون جنيه استثمارات مصرية، وبدأ العمل بها منذ أسبوع، ولكن تم إنجاز مقدار كبير من العمل لأنه يوجد دافع من المهندسية المنفذين والمشرفين على العمل بالإدارة للإسراع في معدلات التنفيذ، وترعة نهطاي وترعة العطف تخدم زمام نحو 5000 فدان، والمستهدف تأهيله 12 كيلو تقريب.

وأضاف مدير عام ري زفتى خلال حديثه مع إبراهيم عزت مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن أعمال تبطين وتأهيل الترع كمشروع قومي هو من أفضل المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي، لتعظيم الاستفادة وعدم هدر المياه بصورة عامة بالمحافظات، موضحا أن المواطنين سعداء للغاية بالأعمال التي تجري والتغييرات التي تحدث، خصوصا وأن المنتفع كان يعاني للغاية ولديه صعوبة كبيرة جدا بوصول المياه في الوقت الذي يحبه وبالكمية التي يريدها، وبالنوع الذي يرغب به، حيث يستهدف التبطين توصيل المياه في الوقت الذي يريده المزارع وبالكمية والنوعية التي يرغب بها.

وشرح مدير عام ري زفتى خلال حديثه مع إبراهيم عزت مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن المزارع أصبح يشعر بأهمية التبطين وأهمية العائد الذي يعود عليه شخصيا من أعمال التبطين أصبح ينادي ويطلب المزيد من مشروعات التبطين.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد وجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إطلاقه المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدًا على أنَّها ستُحقِّق للأجيال الحالية والمقبلة كل متطلبات الحياة العصرية والكريمة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.