وزير التعليم لـ«الوطن»: مجاميع نتيجة الثانوية العامة 2021 زي زمان

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة ستعتمد نتيجة الثانوية العامة 2021 غدا الثلاثاء، وتعلن نسب النجاح العامة والمؤشرات الخاصة وأسماء أوائل الثانوية العامة وكل ما يتعلق بالنتيجة، في مؤتمر صحفي بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، مشيرا إلى أنّه لا صحة لما يتم تداوله عن اعتماد النتيجة اليوم الإثنين.

وأضاف الوزير لـ«الوطن»، أنّه لم يتم الاتصال بالطلاب أوائل الثانوية العامة، كما أثير عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، وكل ما يرتبط نتيجة الثانوية العامة 2021 سيتم إعلانه غدا الثلاثاء، ولن تكون هناك أي خطوات مرتبطة بالنتيجة اليوم.

نتيجة الثانوية العامة 2021.. وزير التعليم: فكرة المجاميع الخرافية لن تتكرر

ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أنّ طلاب التقسيم لن يؤثروا إطلاقا على غيرهم من الطلاب، حيث يحاول البعض افتعال مشكلة لا مبرر لها، موضحا أنّ الطلاب سيدخلون الجامعات بـ«مجاميع زي أيام زمان»، ولن تتكرر فكرة المجاميع الخرافية التي كانت تطبق في نظام أسئلة الحفظ.

وقال وزير التربية والتعليم، إنّ الطلاب الغشاشين بامتحانات الثانوية العامة لم يحصلوا على أي شيء يؤثر على جهود وحقوق باقي الطلاب المجتهدين، والوزارة فعلت كل شيء ممكن لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطالب الذي تميز واجتهد واعتمد على نفسه وتفوق بمجهوده، والطالب الذي اعتمد على الغش ليصل إلى مراده، وحرم من الوصول إلى المكانة التي يريدها لأنّه غشاش.

نتيجة الثانوية العامة 2021.. شوقي: لا صحة للمؤشرات المتداولة

ونفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ما أثير بشأن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 مؤخرا سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو فيما نشر منسوبا لمصادر على مواقع الأخبار، مؤكدا أنّ نتيجة الثانوية العامة 2021 مبشرة ومفرحة للطلاب، تعبر عن حالة التعليم التي انتهجتها الوزارة مؤخرا، لقياس مخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.