مع قرب إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي، يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس عبر موقع «الوطن»، والتي خصصت رابطاً للحصول على النتيجة بسهولة عقب إعلانها مباشرة، في منتصف شهر أغسطس الجاري بحسب ما كشفته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تعرف على خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس عبر موقع «الوطن»:

-الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021.

-كتابة رقم الجلوس بطريقة صحيحة ومباشرة.

-كتابة الاسم رباعي.

-اختيار المحافظة.

-اختيار الشعبة سواء علمي علوم أو علمي رياضة أو شعبة الأدبي.

-كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

-كتابة رقم التليفون الشخصي.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم الإعلان عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس، عقب اعتماد النتيجة من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، موضحة أنه تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات ورصد ومراجعة درجات الطلاب وتسجيلها إلكترونياً.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس يوفر درجات الطالب في كل مادة

وأضافت الوزارة أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالدرجات التي حصل عليها الطالب في كل مادة، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع، مؤكدة أن الدرجة العظمى هي 410 درجات دون أي تغيير، لافته إلى أن امتحانات الثانوية العامة عقدت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

وكشف مصدر مسؤول بوزراة التربية والتعليم، أنه سيجري إعلان النتيجة خلال الفترة من 15 حتى 18 أغسطس الجاري، مؤكداً أن طلاب التقسيم خارج ترتيب أوائل الثانوية العامة، لافتاً إلى أن النتيجة جاهزة لاعتمادها رسمياً من قبل وزير التعليم، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على الرد على ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن النتيجة حتى لا يحدث نوعاً من البلبلة لدى الطلاب وأولياء الأمور.

من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم، أنه لا أحد يعلم شيئاً عن النتيجة «ولا هو شخصياً»، موضحاً أن النتيجة مرضية لجميع الطلاب.