محام: زواج «السلف والبارت تايم» قانوني وموجود في مصر.. وأزهريون: يبحث عن الشهرة

أثار المحامي أحمد مهران، المتخصص في قضايا الأسرة، جدلا جديدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك بطرحه مسمى جديد لنوع من الزواج، أطلق عليه «السلف والبارت تايم»، وهو الذي قوبل برفض واسع نظرا لابتعاده عن قيم المجتمع المصري والمفاهيم الأساسية للزواج.

مهران: زواج «البارت تايم» موجود في مصر

قال المحامي أحمد مهران، إن هناك زيادة في حالات السيدات المطلقات داخل مصر، واللاتي وصلن عددهن لـ 2،5 مليون سيدة مطلقة، الأمر الذي يتطلب تحرك جديد بأفكار جديدة لحل هذه الأزمة دون مخالفة الشرع أو القانون.

وأضاف مهران خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه اقترح عدد من المبادرات للزواج لحل أزمة المطلقات في مصر ومنها زواج « السلف» وزواج « البارات تايم»:« هما موجودين بالفعل في مصر بأعداد كبيرة، ولكنني قمت بتوضيح هذه الأنواع من الزواج للجمهور، وبأكد إنه جائز شرعًا وقانونًا» وذلك على حسب قوله.

زواج « السلف» جائز قانونا

وأوضح«مهران» أن زواج «السلف» هو أن تطلب السيدة المطلقة من صديقتها أن تتزوج من زوجها الذي يكون حالته المادية متيسرة، ويكون زواج بعقد شرعي ورسمي، ولكن بشرط أن تكون مع زوجها يوم واحد في الأسبوع:« المرأة المطلقة تقول لزوجها سلفيني زوجك ولو يوم واحد في الأسبوع، ولكن بعقد زواج شرعي ورسمي» وهذا يسمي زواج شرك « سلف أو شركة».

ونوه بأن زواج «السلف» يختلف عن زواج المسيار، إذ أنه زواج غير محدد المدة، موضحًا أنه لابد للسيدات من تفعيل هذا الزواج فيما بينهم:« عندنا 2،5 مليون سيدة مطلقة، هنرميهم في البحر ولا نوديهم فين»، لابد من أن نفكر لهم في حل».

زواج البارات تايم

وأشار«مهران» إلى أن زواج ما يسمي بـ« البارت تايم»، يختلف عن زواج « السلف» في عدة أمور، إذ أن الزوج هو ما يختار سيدة مطلقة للزواج منها ولكن بشرط أن يوثق في العقد بأنه لن يعيش معها طول الوقت، بل يختار يوم أو أيام معينة في الشهر للعيش معا:« تنازل الزوجة عن حقها في المبيت جائز بشرط القبول والرضا وذلك علي حسب ما أكده أزهريون ليا» علي حد قوله.

زواج «البارات تايم» بمصر

وعن تحريم البعض من الدعاة لهذه المسميات من الزواج، أكد «مهران» أنهم لا يعلمون تفاصيل « السلف» أو « البارت تايم»، إذ أنه غير مخالف للشرع:« طالما هما الاتنين راضين إحنا مالنا، وبعدين دي مش فكرة جديدة، في عشرات الآلاف متزوجين بزواج البارات تايم داخل مصر».

أمنة نصير: أحمد مهران يسعى إلى الشهرة

وفي المقابل، ردت الدكتورة آمنة نصير أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، على ما يسمى بزواج « السلف والبارت تايم»، موكدة أن المحامي أحمد مهران يسعى للشهرة في إطار قضايا الأسرة، موضحة أن هذا نوع من التحايل على الزواج بشكل مضحك، ومن تٌقبل التعدد فلتتزوج، ومن لم تقبل فعليها بالجلوس بالمنزل.

وأضافت نصير في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا النوع من الزواج لا توجد به حرمانية في الدين الإسلامي، ولكن هذا نوع من استعلاء الحلال بشكل لا يهدف للحلال، فضلا عن أن هذا مسألة تترك للأشخاص، وأن هذا لن يحل أزمة الطلقات في مصر:« الزواج حياة مستقرة من سكن وزواج».

أحمد مدكور: المودة والرحمة من أهداف الزواج

من جانبه، نفى الشيخ أحمد مدكور أحد علماء الأزهر الشريف ما تداوله بعض المواقع بوصفه لهذا الزواج بالزنا، مؤكدا في تصريحات لـ« الوطن» أن أي زواج يكون جائزا من الناحية إذا توفرت به شروط صحة عقد الزواج، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الزواج له أهداف سامية لا تحققها دعوات ما تسمى بـ«البارت تايم» وغيره، قائلا: الزواج يعني استقرار وأسرة وأهداف مشتركة ومودة ورحمة بين الزوجين، كيف يمكن تحقيق المودة والرحمة بزواج لمدة يوم أو يومين او بالقطعة.