سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 17-8-2021 في البنوك المصرية

شهدت أسعار العملات، حالة من التباين الملحوظ في السوق المصرفية اليوم الثلاثاء، ومن بينها سعر الريال السعودي اليوم، وتقدم «الوطن»، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، سعر الريال السعودي وفق تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

جاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي، وفق ما أعلنه عبر موقعه الرسمي، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بينما وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك cib

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الريال السعودي، اليوم، نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

بينما بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، في بداية تعاملات اليوم، إلى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

جاءت أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

وصل سعر اليورو في بنك قناة السويس، بنحو 18.44 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، و18.41 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وسجّل في بنك مصر، نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، نحو 18.35 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.