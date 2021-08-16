مسجل خطر يسرق ماكينة «ATM» من مدرسة بالمنصورة

كشف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، تفاصيل سرقة ماكينة صراف آلي كانت مثبتة في سور مدرسة في مدينة المنصورة بالدقهلية، وتبين أن مسجل خطر، يقيم ببورسعيد، وراء الواقعة، وحصل على النقود وسلمها لوالده بمحافظة كفر الشيخ.

التحريات: مدير المدرسة أبلغ عن الواقعة

وتلقى قسم أول المنصورة بأمن الدقهلية بلاغًا من مدير مدرسة، باكتشافه سرقة ماكينة ATM المثبتة بدائرة القسم، كما قرر فنيان بالشركة «المسئولة عن تغذية الماكينة بالأموال»، بقيامهما بتغذية الماكينة بـ580 ألف جنيه وعقب علمهما بالواقعة، وفحصهما للماكينة ومراجعة البنك، تبين أن ما تم سحبه من الماكينة 168 ألف جنيه والمبلغ المسروق 412 ألف جنيه.

المتهم مسجل خطر ومقيم ببورسعيد

أسفرت جهود فريق البحث المشكّل برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية، أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلًا له معلومات مقيمًا بدائرة قسم الزهور ببورسعيد، باستهدافه أمكن ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن «230350 جنيهًا، والأدوات المستخدمة».

وأشار المتهم إلى تسليمه مبلغ «174100 جنيه» لوالده بدائرة مركز سيدي سالم بكفر الشيخ»، أمكن ضبطه والمبلغ المالي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

المتهم تسلل ليلًا وأحدث فتحة بالماكينة

وكشف المتهم عن تفاصيل إعداده للخطة، قائلًا إنه تسلل للمدرسة ليلًا واستخدم أسطوانة في فتح الماكينة وسرقة النقود من داخلها، وأنه هرب بالمبلغ إلى كفر الشيخ وأخفاه لدى والده، ثم لاذا بالفرار إلى بورسعيد.

تمت إحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات ومصادرة الأدوات المستخدمة في سرقة الماكينة ـ بعد اعترافه بالواقعة.