غدا.. صرف معاشات أغسطس لـ8 ملايين مستحق من 13 ألف ماكينة صراف آلي

صرح اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بأنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقرر إتاحة كافة المعاشات لشهر أغسطس، في ماكينات الصراف الآلي، والتي يزيد عددها على 13 ألف ماكينة، غداً الخميس الموافق 23 يوليو، تيسيرا على أصحاب المعاشات قبل عيد الأضحى المبارك.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه تقرر فتح منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي غدا، رغم إنه إجازة رسمية، وذلك بشكل استثنائي لخدمة أصحاب المعاشات، حيث تبدأ غدا، صرف شريحة أصحاب المعاشات ممن يحصلون على أقل من ألف جنيه قبل زيادة يوليو، و يبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف؛ على أن يستكمل الصرف لنفس الفئة يوم السبت، من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

أما من كانت معاشاتهم أقل من ألفي جنيه، ويبلغ عددهم حوالي 2.4 مليون قائم بالصرف قبل زيادة يوليو 2020، فيجري الصرف لهم يومي الأحد والاثنين، من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وسيجري الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء، من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

أضاف رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، أن هناك إقبال من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي، خلال الشهور الماضية، لذلك سيجري إتاحة صرف المعاشات صباح غد الخميس، من خلال توفير 13 ألف ماكينة صراف آلي، يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وأكد "عوض" ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر أغسطس، قبل عيد الأضحى المبارك، لما يزيد عن 8 ملايين صاحب معاش، حيث يبلغ إجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.481 مليون مواطن، بقيمة إجمالية 6.496 مليار جنيه، وإجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.193 مليون مواطن، بقيمة إجمالية تقدر بـ8.752 مليار جنيه، في حين جرى تحويل 6.614 مليار جنيه على البنوك، تصرف لما يزيد على 1.688 مليون قائم بالصرف.