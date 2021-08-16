تعرف على اشتراطات اعتماد وظيفة أخصائي بيئة.. خبرة 5 سنوات ومؤهل عال

وضعت وزارة البيئة مجموعة من الاشتراطات والمستندات اللازمة لاعتماد وظيفة أخصائي بيئة، وقيد الموظف بقيد المشتغلين بالأعمال البيئة المتنوعة، حيث نصت المادة 13 مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2009، بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية على أنه «يحظر على غير المرخصين من جهاز شؤون البيئة العمل في الأعمال البيئية».

«الوطن» تستعرض الشروط والمستندات اللازمة، وفق اشتراطات وزارة البيئة، في السطور التالية:

الشروط:

1) أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب.

2) أن يكون له خبرة في مجال الأعمال البيئية تتراوح بين 5 و10 سنوات.

3) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

4) استيفاء نموذج البيانات رقم (1) المعد لذلك .

الإجراءات:

1) التقدم بطلب للرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة يحدد فيه المجال أو المجالات المطلوب القيد فيه وهوأخصائي بيئي.

2) استيفاء النموذج رقم (1) والمعد خصيصا للأخصائي البيئي.

3) إرفاق المستندات التالية مع نموذج التقديم وهي:

- صورة من شهادة التخرج.

- صور شهادات الماجستير والدكتوراة إن وجدت.

- صور شهادات الدورات التدريبية ذات العلاقة بالمجال أو المجالات المتقدم لها.

- سابقة خبرة واضحة بالسنوات لكل مجال على حدة مع إرفاق مستند دال على سابقة الخبرة لكل سنة.

- إعداد نسخة إلكترونية CD بجميع الأوراق المذكورة أعلاه.

- تسديد الرسوم المقررة قانونا وهي 100 جنيه مصري رسم العرض على اللجنة العليا لكل مجال بيئي.

- بعد موافقة اللجنة العليا على القيد يتم تسديد مبلغ 1000 جنيه رسم اعتماد الشهادة لكل مجال بيئي.

بعد توافر الشروط وتجهيز المستندات اللازمة، فإن مقدم الطلب يقوم بتقديم طلب باسم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة مرفقا به النموذج المعد لذلك.

وتقدم الطلبات على العنوان التالي: 30 طريق مصر حلوان الزراعي، خلف فندق سوفتيل، المعادي، القاهرة، الرقم البريدي 11728، قطاع الإدارة البيئية، الأمانة الفنية للجنة العليا للقيد وللاعتماد، على أن يتم توريد الرسم المقرر الذي تنص عليه المادة 13 مكرر من القانون 9 لسنة 2009 ومع إرفاق الإيصال الدال على ذلك.