وزيرة البيئة تتابع تنفيذ مشروع إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، اجتماعاً،اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة ما تم تنفيذه بمشروع إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون. وأكدت «فؤاد»، فى بيان، اليوم، أن الاجتماع السابق شهد الاتفاق على الانتهاء من دراسة تقييم التأثير البيئى لمشروع استخراج الأملاح بشمال البحيرة على مساحة ٤٠٠٠ فدان، بالشراكة بين شركة أميسال وشركة التعدين بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأشارت «فؤاد» إلى أن وزارة البيئة انتهت من إصدار ٧ موافقات بيئية تتضمن موافقة لمحطة معالجة وعدد ٦ مشروعات شبكات صرف، وفيما يتعلق بمشروع معالجة مياه الصرف الصناعى بكوم أوشيم تم توفير مبلغ ٢٠٠ مليون جنيه لصالح هيئة التنمية الصناعية، على أن تتولى الشركة القابضة لمياه الشرب رفع كفاءة المحطة لتتناسب مع نوعية مياه الصرف الصناعى، وكذلك التوسعات المستقبلية بمنطقة كوم أوشيم الصناعية.

وأوضحت الوزيرة أنه تم التنسيق بين الوزارة ومحافظة الفيوم والهيئة العامة للتنمية الصناعية وحصر المنشآت التى تقع خارج منطقة كوم أوشيم، على أن تدرج فى خطة التفتيش البيئى، وتقوم وزارة الرى باستكمال دورها فى زيادة مياه بحيرة قارون بالمنسوب الآمن المناسب، بينما تتولى وزارة الزراعة الدراسة الخاصة بالثروة السمكية وإعادة نشاط الصيد بالبحيرة.

وقال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إنه جارٍ العمل على تنفيذ التكليفات الموكلة للمحافظة فى هذا الشأن، وتم الاتفاق على استخدام مسطح البحيرة لمجموعة من الأنشطة المتوافقة مع طبيعتها وتحافظ على جودة مياه المسطح المائى.