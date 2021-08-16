دفاعا عن والدته.. مقتل عامل بطعنة في الصدر أثناء مشاجرة بسبب «لمبة»

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة، قبل قليل، أثناء محاولات إسعافه داخل مستشفى المنيرة، بعدما تلقى طعنة في الصدر، أثناء دفاعه عن والدته التي كانت تتشاجر مع عاطلين، بسبب «لمبة»، وتحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتحرير محضر بالحادث، وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

لمبة

التحريات الأولية التي جرت في الحادث، وباشرها العميد هاني شعراوي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أفادت بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من مستشفى المنيرة، بوفاة عامل يبلغ من العمر 32 عاما، بطعنة في الصدر، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى، وناقشت والدة المجني عليه، حيث أقرت أن خلافا نشب بينها وبين عاطلين، بسبب رفضها إنارة لمبة معلقة خارج محل البقالة الخاص بها، مما حال دون تمكن أحد المتهمين من إصلاح موتور مياه في مدخل العقار الخاص به.

مشاجرة وقتل

وأضافت التحريات أن المجني عليه نجل السيدة، تدخل للدفاع عن والدته، وتشاجر مع المتهمين، قام خلالها أحدهما بتسديد طعنة له في الصدر، وأردته قتيلا.

وتمكنت قوة أمنية يقودها المقدم مؤمن فرج، رئيس مباحث إمبابة، من تحديد مكان المتهمين، والقبض عليهما، وبحوزتهما السكين المستخدم في الجريمة، وتم إخطار النيابة العامة، التي أمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما صرّحت بالدفن، ولا تزال التحقيقات جارية مع المتهمين.